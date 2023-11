“Nunca he sido enemigo de las concesiones”: Petro al gremio de infraestructura

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE - KEN ISHII / POOL

El presidente Gustavo Petro asistió este miércoles al Congreso Nacional de la Infraestructura, en Cartagena. Llegó a la tarima en silencio, pero los empresarios finalmente aplaudieron cuando aseguró que respetará los contratos de concesión.

Esta era la intervención más esperada, teniendo en cuenta la incertidumbre en el sector frente a posibles cambios en la institucionalidad.

Petro empezó su discurso hablando sobre la infraestructura como “la plasmación de la cultura de las civilizaciones”, por lo que, sostiene, “no se reduce a carretera ni a modos de financiación”.

El presidente se refirió a la decisión de la Corte sobre la inexequibilidad de la deducción de las regalías mineras del impuesto sobre la renta en la minería extractiva y de hidrocarburos, que implica que entrarán $6,5 billones de ingresos menos al país el próximo año, un hecho que coincide con pago de un crédito de $3.000 millones de dólares. “Es la tormenta perfecta, no debió haberse producido. Anuncié los efectos que podrían traer este tipo de acciones, pero tenemos que acatar la decisión de la justicia”, sostuvo.

Ante este panorama, sostuvo que “el próximo año no pueden subir los altos salarios en el sector público” porque eso sería “un suicido a la economía”. También afirmó que se recortarán los gastos de funcionamiento que no afecten la ejecución del PND y que se aplazarán las inversiones no prioritarias en el país.

Al referirse a las concesiones, dijo que “cuando se debilita el Estado, la concesión tiene importancia porque suple lo que no puede hacer”. El presidente aseguró que nunca ha sido enemigo de las concesiones, que los contratos establecidos se van a honrar y que la Agencia Nacional de Infraestructura no va a desaparecer, como se dijo en medios de comunicación.

El presidente también se refirió al cambio climático y a las necesidades de adaptar la infraestructura para esa “nueva era”. Una de las principales apuestas del Gobierno es el intermodalismo, principalmente el modo férreo. Aunque asegura que hablar de un metro se volvió de “izquierdistas”, defiende que las razones para apostar por este modo de transporte son técnicas y no políticas. Incluso puso sobre la mesa que pueden existir concesiones ferroviarias, como La Dorada-Chiriguaná.

“Aprendimos en Bogotá que hay que dejar los contratos con acta de inicio, quisieron reversas la obra del metro cable de ciudad Bolívar, pero no pudieron. Ya aprendimos la lección”, aseguró el presidente, dando a entender que su intención es dejar andando la mayor cantidad de proyectos posibles.

Sobre carreteras dijo que el Gobierno busca hacer obras por valorización y que la nación debe “aprender a hacer” algo que él “sí sabía” desde la Alcaldía de Bogotá.

Por otro lado, cuestionó si un empresario puede hoy construir infraestructura en lugares apartados del país, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad. “Estamos habilitando al Ejército y a la Armada para que, a través de los batallones de ingenieros, puedan asumir obras de infraestructura”.

📍 Las otras solicitudes del sector

Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), le manifestó a Petro la incertidumbre que le generó al sector la información que dieron a conocer los medios de comunicación sobre la posibilidad de que no se preservara la institucionalidad alrededor del modelo de concesión.

Sin embargo, Caicedo dijo que, tras las conversaciones con el Ministerio de Transporte y con altos funcionarios, quedó claro que se busca robustecer el intermodalismo, la infraestructura social y las vías comunitarias. Aun así, persisten las preocupaciones del gremio en varios frentes: desde la posibilidad de contratación directa prevista en el Plan de Desarrollo hasta la decisión de congelar la tarifa de los peajes. Justamente, “rescatar” la confianza de los inversionistas, “que ha permitido consolidar proyectos por más de $100 billones”, es la principal solicitud.

Congelar la tarifa de los peajes, según Caicedo, ha significado “un duro revés para la confianza del mercado, de los inversionistas y de los financiadores nacionales y extranjeros”. El presidente del gremio agregó que al no incrementar las tarifas, todos los colombianos, incluso los que no usan la infraestructura, tendrán que pagar con sus impuestos lo que están dejando de recibir las concesiones.

El Ministerio de Transporte dijo a este diario que se estima que para la vigencia 2023 las concesiones dejaron de recaudar $724.380 millones, “este valor debe ser cubierto con los mecanismos contractuales establecidos”.

Respecto a la creación del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), el gremio puso sobre la mesa el riesgo que implica la contratación directa y que esta le abra la puerta a contrataciones “mal habidas” u “obras fallidas por sumas muy cuantiosas”. Para hacerle frente a esos riesgos, Caicedo pide que el Gobierno tenga en cuenta a las pymes de ingeniería (68.000 en todo el país) para que trabajen de la mano con las juntas de acción comunal para aportar técnicamente y que haya una veeduría de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

De cara a la reactivación económica, y para dinamizar un sector que cayó 15 % en el tercer trimestre de 2023, el gremio pide que se materialicen obras clave, como Mulaló-Loboguerrero y Bucaramanga-Pamplona; que se licite un conjunto de proyectos cuyas inversiones superan los $25 billones (incluida la ampliación del aeropuerto El Dorado, la Dorada-Chiriguaná y Villeta-Guaduas) y que la ANI avance en la estructuración de proyectos intermodales incluidos en el Plan Maestro de Transporte (primer tercio de la vía Bogotá-Villavicencio y dragado del Puerto de Buenaventura).

Caicedo también habló de la importancia de “repotenciar” mecanismos como Obras por impuestos, pero también buscar nuevas herramientas. Por ejemplo, la valorización, herramienta a la que ya se ha referido el Gobierno.

También pide hacer un “examen de conciencia” sobre la funcionalidad del Sistema General de Regalías. “No se compadece, en verdad, la aberrante ineficacia de tan importante instrumento, de cara a las ingentes necesidades de las regiones, especialmente las más apartadas del país. Baste observar que, en medio de tanta necesidad, exhiba hoy, sin pudor alguno, $13 billones sin asignar.”

