Entrevista con su nuevo gerente, José Daniel Gómez

Oferta prepago, la gran estrategia de Directv en Colombia

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn

José Daniel Gómez es el nuevo gerente para Colombia de la empresa de televisión por suscripción Directv. En diálogo con El Espectador habla sobre la estrategia de la compañía frente a las plataformas de contenidos por internet (como Netflix), conocidas como OTT. Al igual que otros jugadores de la industria, reconoció que los últimos meses no han sido los mejores para el sector. El PIB de correos y telecomunicaciones cayó 0,9 % en 2017. (Lea: ¿Está seguro el futuro de la TV pública?).

Así, Gómez espera que el Gobierno promueva medidas a favor del sector, como la creación de un único regulador, en vez de los dos existentes: la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión. Para so, actualmente cursan proyectos de ley en el Congreso, incluida una propuesta hecha por el Gobierno, que no ha estado exenta de críticas por no abordar temas que son de interés para el sector privado y a causa de la coyuntura política en la que se presentó. (Lea: Lupa al proyecto de ley que quiere un solo regulador para TIC y televisión).

Gómez, quien lleva casi 20 años en la compañía, por último, dejó claro que por ahora no hay planes para meterse en el negocio móvil, algo de lo cual se especuló cuando AT&T adquirió Directv. Por lo tanto, no hay interés del operador satelital con respecto a la subasta de espectro radioeléctrico que prepara el Gobierno. (Lea: Operadores móviles piden garantías antes de subastar nuevo espectro).

¿Cómo encuentra la compañía y cuáles son los planes de inversión este año?

Venimos de un 2017 en el que hubo muy poco crecimiento, no solo para Directv, sino para el sector de telecomunicaciones. Es un reto cambiar esa dinámica. Vengo a trabajar en dos focos. Uno es prepago, que es nuestro producto de crecimiento para el futuro, que da acceso a hogares que probablemente no pensaban que podían acceder a un servicio como el de Directv, satelital, HD. Prepago nos permite llevar esa oferta a todo el país con distribución manejada a través de terceros con retail, con puntos de distribución. Hoy podemos tener una distribución en más de 4.000 puntos y más de 150.000 de recarga a nivel nacional.

¿Por qué enfocarse en ese tipo de oferta en vez de buscar más abonados a través de planes más asequibles?

Pospago es un servicio al que no pueden acceder todos los clientes, porque requerimos que tengan cuenta o tarjeta de crédito, cierto tipo de pago. Nuestra oferta prepago, con más de 21 canales en HD, me parece asequible. Es más un tema de consumo de clientes de estrato dos o tres, que se mueven mucho en efectivo y requieren más flexibilidad en las formas de pago, para que, si en un mes no pudieron pagar, no entren en un proceso de cobranza. Si no puede pagar ese mes, no lo hace. Prepago está diseñado para ese segmento, y no es una cuestión exclusiva de Colombia. Por eso las compañías de celulares también han crecido y han llegado a tener dos terceras partes de su base o más en prepago.

¿Han crecido en el entorno desafiante que ponen las OTT?

Reportamos al cierre de 2017 cerca de un millón de suscriptores en un mercado con 5,8 millones de usuarios, es decir, cerca de 17 % del mercado. El año pasado no crecimos, fue más o menos estático. Las OTT son un competidor que entrega su contenido de otra forma, con base en una biblioteca de contenidos amplia pero que no tiene la oferta de televisión en vivo que tenemos nosotros, como los deportes, que es una de las mayores fortalezas de Directv. Tenemos que cambiar la forma como entregamos el contenido, no solo por satélite, sino streaming, más de lo que hacemos hoy, para adaptarnos a lo que el mercado nos está dictando. Tenemos la oferta de Directv Play, Directv Sports y hemos estado transmitiendo por streaming los partidos amistosos, así como lo estarán los 64 partidos del Mundial. Hay usuarios que están cada vez más a abiertos a ver contenido en su tableta, móvil o computador. Pero hay un segmento que todavía disfruta ver contenidos en una pantalla HD grande. Ese grupo todavía es importante.

Corridos varios meses desde que la ANTV modificó por resolución las contraprestaciones que da la TV por suscripción al fondo que financia la TV pública, ¿qué evaluación hace?

El cambio más importante que esperamos es el del regulador convergente. Eso solucionaría temas que tenemos ahora al tener dos reguladores. La carga que impone la contraprestación a un servicio como el nuestro es una carga muy fuerte y, a diferencia de otros servicios que tienen cargas menores, conlleva un impacto negativo en nuestro negocio. Es un ejemplo de la regulación que va en contra de que una empresa invierta en un país o la aumente.

Pero cuando salió la resolución se dijo que las condiciones serían más favorables para la TV por suscripción y se estableció que la tarifa iría bajando gradualmente para los operadores que lleguen a municipios con menos de 100.000 habitantes, que es en alguna medida la estrategia de Directv con la oferta prepago.

A largo plazo sí será positivo, porque irá bajando gradualmente. Este año pagamos más que el pasado, en la transición, porque estamos penetrando poblaciones de menos de 100.000 habitantes, pero el grueso de los usuarios está en poblaciones de más de 100.000 habitantes. Sobre nuestro crecimiento, sí vamos a pagar una tasa más baja en ciudades de menos de 100.000 habitantes y a la larga la composición de nuestra base de clientes irá migrando a ciudades más pequeñas, pero el efecto no es inmediato.

¿Cómo se imaginan el regulador convergente?

Lo ideal es la unión de las dos autoridades en una sola, tener un solo juego de regulación para la industria, simplificar la complejidad de trabajar con dos reguladores. Pensamos que los fondos y los reguladores deberían unirse. Sería lo más positivo para la industria de las telecomunicaciones.

¿Qué proponen para no desfinanciar la TV pública?

Debe haber una tarifa única para todos los servicios, que vaya a un fondo único y, de ahí, se financiaría de forma eficiente. Como todos en la TV paga, tenemos que ir bajando nuestra estructura de costos, porque el costo de la programación y del contenido va subiendo y tenemos que irnos contrayendo en la parte de operación y de administración. Lo mismo debería acompañar también a la televisión pública.

¿Qué han hecho con el espectro que les fue adjudicado en 2013?

Tenemos cobertura en todos los departamentos. Este año estamos cumpliendo con todos los departamentos con cobertura. Tenemos más de 140.000 usuarios a nivel nacional de internet con ese espectro que obtuvimos en la subasta. Este año hemos reubicado algunas torres para buscar mercados que necesitaban los servicios y donde había más necesidad de parte de los clientes. Eso ha servido para que la demanda vaya acompañando nuestra oferta y la ubicación de las torres. Este año vamos a incrementar el número de torres, 30 más, para seguir ampliando la cobertura de internet (fijo).