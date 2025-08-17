Ojo con las estafas: ¿cómo identificar si el crédito que le ofrecen es real?

Imagen de referencia. Foto: Getty

La Superintendencia Financiera de Colombia puso al servicio de la ciudadanía el micrositio “¡Alerta! Ofertas fraudulentas”. El objetivo es brindar más herramientas a los consumidores para prevenir fraudes.

El micrositio presenta la información dividida en cuatro secciones: pirámides y captación ilegal, engaños con criptoactivos y forex, actividad aseguradora no autorizada y falsos prestamistas.

Los falsos prestamistas son personas que ofrecen préstamos (o inversiones) sin exigir mayores requisitos y, a cambio, piden pagos anticipados para desembolsar créditos que nunca entregan.

Como explica la Superfinanciera, los falsos prestamistas actúan a través de empresas falsas o suplantan sociedades reales. Además de robar dinero, buscan quedarse con información personal para cometer fraudes.

Algunos se presentan como vigilados por la Superintendencia para ganar confianza y luego estafar. Incluso utilizan ilegalmente imágenes o logos.

¿Cómo identificar falsos prestamistas?

Estas son algunas de las recomendaciones de la Superfinanciera para identificar falsos prestamistas:

Si le exigen entregar dinero como requisito previo para que le desembolsen un crédito, probablemente es un falso prestamista.

Sospeche si no no le exigen tener garantías o codeudores, incluso si tiene reportes negativos en centrales de riesgo.

Tenga cuidado con la publicidad que no le permite identificar quién ofrece el crédito: “Las ofertas de estos falsos prestamistas suelen realizarse a través de correo electrónico o mensajes de texto, de manera impersonal, no cuentan con oficina física real, ni tampoco con números telefónicos fijos”.

Que le soliciten desprendibles de pago de nómina, cédula o recibos no es garantía de que es una oferta real. Los falsos prestamistas podrían usar la información para cometer fraude.

Puede verificar si la entidad o persona que dice ser vigilada por la Superfinanciera realmente lo es, en este link . También confirme que no están suplantando la identidad de otra entidad.

⚠️ Cuidado con el gota a gota virtual

Como advierte la Superfinanciera, algunas ofertas en internet piden descargar una aplicación en el celular. Prometen desembolsos rápidos, sin muchos requisitos y, aunque no piden dinero antes, al aceptar los términos y condiciones se quedan con toda la información de su celular.

Algunos de estos prestamistas usan información personal para presionar por los pagos o generan intereses muy por encima de lo que permite la ley.

La recomendación de la entidad es que antes de instalar estas aplicaciones, revise los comentarios de otros usuarios, la calificación y consulte por la plataforma en la Superintendencia de Industria y Comercio.

