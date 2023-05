PacWest se suma a los bancos que enfrentan la presión del ajuste monetario

Además, a los inversionistas les preocupa que la tecnología moderna signifique que los clientes puedan sacar dinero rápidamente de las instituciones en dificultades, canalizando los depósitos a los bancos más grandes. Foto: Bloomberg - Eric Thayer

PacWest Bancorp se ha convertido en el último foco de preocupación de los inversores sobre la salud de los bancos regionales de EE. UU., perdiendo casi la mitad de su valor en las operaciones previas a la comercialización, un día después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que las autoridades estaban más cerca de contener la agitación que se cobró cuatro prestamistas este año. .

La venta masiva fue provocada por un informe de Bloomberg News de que PacWest está considerando opciones estratégicas, incluida una venta. La confirmación del banco de que varios inversores potenciales se han acercado a él hizo poco para calmar las preocupaciones, dejando las acciones hasta un 48% en las primeras operaciones del martes. La derrota provocó una venta masiva entre otros pares, con un ETF que rastrea a los bancos regionales rondando el nivel más bajo desde 2020.

Los movimientos muestran que la angustia del mercado por el sector sigue siendo alta, a pesar de las garantías de Powell de que la incautación y venta del First Republic Bank por parte del gobierno a JPMorgan Chase & Co. fue “un paso importante para poner fin a ese período de estrés severo” para los prestamistas regionales. El acuerdo de la Primera República eliminó efectivamente a los accionistas y tenedores de bonos mientras protegía a los depositantes.

Hasta ahora, los grandes bancos estadounidenses han estado aislados de la agitación y la Fed ha dicho que el sistema financiero es sólido. Aún así, la caída de PacWest puede aumentar la presión sobre los legisladores para apuntalar a los prestamistas más pequeños que han tenido problemas para hacer frente a la campaña de ajuste monetario más agresiva desde la década de 1980. Los pesos pesados financieros, incluido el multimillonario de fondos de cobertura Bill Ackman y el ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, se encuentran entre los que advierten que se avecinan más tensiones bancarias.

“La confianza en una institución financiera se construye durante décadas y se destruye en días”, dijo Ackman, director ejecutivo de Pershing Square, en Twitter. “A medida que cae cada dominó, el siguiente banco más débil comienza a tambalearse”.

PacWest también ha estado considerando una ruptura o un aumento de capital, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada. Si bien está abierto a la venta, la compañía no ha iniciado un proceso de subasta formal, dijeron las personas.

Una venta directa se ha visto obstaculizada porque no hay muchos compradores potenciales interesados en todo el banco, que comprende un prestamista comunitario llamado Pacific Western Bank y algunas empresas de préstamos comerciales y de consumo, dijeron las personas. Un comprador potencial también tendría que registrar potencialmente una gran pérdida al reducir algunos de sus préstamos, agregaron las personas.

Bajo presión

PacWest no es el único banco regional de EE. UU. bajo fuego. Western Alliance Bancorp cayó hasta un 24% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que Comerica Inc. y Zions Bancorp cayeron un 7% cada uno.

PacWest dijo en un comunicado fechado el miércoles que no ha experimentado flujos de depósitos “fuera de lo común” luego de la venta de First Republic y otras noticias. Los depósitos básicos de los clientes han aumentado desde el 31 de marzo, con depósitos por un total de $28 mil millones al 2 de mayo. Su efectivo y liquidez disponible superaron los depósitos no asegurados, según el comunicado.

Western Alliance también dijo en un comunicado el miércoles por la noche que no ha experimentado flujos de depósitos inusuales luego de la venta de First Republic y otras “noticias recientes de la industria”. Reafirmó su orientación de que los depósitos aumentarían trimestre a trimestre.

Esa actualización “podría ayudar a aliviar las preocupaciones del mercado”, dijeron en una nota los analistas bancarios de BI dirigidos por Herman Chan. Casi las tres cuartas partes de los depósitos de Western Alliance están asegurados, la segunda métrica más sólida entre los bancos pares, agregó Chan.

Los prestamistas más pequeños se enfrentan a un problema ya que el aumento de las tasas de interés reduce el valor de sus inversiones a largo plazo y aumenta el costo de la financiación. Eso ha estado alentando a los depositantes a mover efectivo a fondos del mercado monetario de mayor rendimiento.

Además, a los inversionistas les preocupa que la tecnología moderna signifique que los clientes puedan sacar dinero rápidamente de las instituciones en dificultades, canalizando los depósitos a los bancos más grandes. Los críticos del sistema bancario han pedido que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos aumente el tope del seguro, que generalmente cubre hasta $250,000 en la mayoría de las cuentas. Si bien los reguladores están considerando ampliar el seguro de depósitos, aún no se han anunciado cambios.

“Un seguro general probablemente hará el trabajo, pero las autoridades lo etiquetan como el último recurso”, dijo Jun Rong Yeap, estratega de mercado de IG Asia Pte. dicho. “Parece que la situación podría prolongarse aún más, con la necesidad de más colapsos para forzar tal movimiento”.

No ha terminado

El miércoles, la Reserva Federal volvió a subir los tipos en 25 puntos básicos. Si bien Powell insinuó que este podría ser el último aumento, también dejó la puerta abierta para que los funcionarios sigan aumentando los costos de endeudamiento si la inflación sigue estancada. También rechazó con fuerza las expectativas del mercado de que la Fed reducirá las tasas para fin de año.

Un año de aumentos en las tasas de interés ha llevado las pérdidas no realizadas de los bancos a un estimado de $ 1,84 billones, y los problemas en los bienes raíces comerciales aumentan el dolor. Estas tensiones se suman al enfoque del mercado en los bancos más pequeños, que normalmente tienen menos recursos para defenderse.

“Parece que, ya sabes, los mercados se están moviendo de un banco a otro y los ciervos vulnerables de la manada están siendo expulsados”, dijo Dennis Lockhart, expresidente de la Fed de Atlanta, en una entrevista televisiva de Bloomberg. “Tengo que decir que me preocupa esto. Pero me gustaría creer que Jay Powell tiene información que sugiere que la situación es contenida o controlable”.

First Republic Bank, adquirido por JPMorgan el lunes en un acuerdo liderado por el gobierno, se convirtió en el cuarto prestamista estadounidense en colapsar este año, después de Silvergate Capital Corp., Silicon Valley Bank de SVB Financial Group y Signature Bank en marzo.

Por ahora, la caída de PacWest ha tenido un impacto limitado en el mercado fuera de otros prestamistas regionales de EE. UU. Los futuros del índice S&P 500 apenas cambiaron en el horario comercial de Asia, mientras que las acciones bancarias en Hong Kong y Corea del Sur subieron.

