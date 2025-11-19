Participe de los programas de formación grauita en habilidades TIC que ofrece la OIT

Melva Díaz Better, funcionaria principal de Alianzas y Programas de la OIT en Colombia Foto: Cortesía

Tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube y el análisis de datos están transformando el mercado laboral a nivel global. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de cada cuatro empleos en el mundo presenta algún nivel de exposición a la IA. Además, alrededor del 3,3 % de los puestos laborales tienen un alto riesgo de automatizarse por completo.

Ante este panorama, se hace evidente la necesidad de que los trabajadores desarrollen las nuevas competencias que exige el mercado laboral. Según estimaciones del Ministerio TIC, Colombia enfrenta un déficit de entre 160.000 y 210.000 especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente en áreas como desarrollo de software, análisis de datos e inteligencia artificial.

El panorama muestra una doble realidad: mientras aerolíneas, bancos y otras compañías en el mundo anuncian miles de despidos asociados a la automatización y al avance de la inteligencia artificial, al mismo tiempo aumenta la necesidad de talento especializado en estas tecnologías, una búsqueda en la que muchas empresas aún experimentan dificultades.

Con el propósito de fortalecer la formación para el trabajo, la OIT ha venido consolidando diversas estrategias en el país. En entrevista con El Espectador, Melba Díaz Better, funcionaria principal de Alianzas y Programas de la organización en Colombia, enfatiza en la importancia de que la oferta y la demanda laboral puedan encontrarse.. Esto implica, además, promover el acceso de más mujeres a sectores que históricamente han sido masculinizados.

En articulación con el Ministerio TIC, se lanzó la convocatoria SenaTIC, dirigida a personas mayores de 14 años que quieran formarse gratuitamente y con certificación en áreas como desarrollo de software, experiencia digital, lenguajes de programación, tecnologías emergentes, gestión de proyectos y seguridad digital.

Todas las rutas de formación incluyen pilares transversales enfocados en el fortalecimiento de habilidades blandas y técnicas. En estos, se abordan temas como desarrollo de habilidades interpersonales y cómo resolver problemas y tomar decisiones con eficacia.

“Para participar en los cursos ofrecidos por SenaTIC no es necesario tener conocimientos previos en TI, pues el programa ofrece una formación de alta calidad en un formato ágil, adaptable a cada necesidad. La oferta gratuita brinda la oportunidad de formarse en tendencias digitales del mercado laboral y responder eficazmente a sus exigencias, impulsando el desarrollo profesional y abriendo camino hacia nuevas experiencias en el ámbito tecnológico”, informó el Ministerio de las TIC.

Díaz detalla que hoy la plataforma cuenta con una oferta de 40.000 cupos y que, en lo que va del año, más de 700.000 personas se han inscrito. Uno de los desafíos, señala la directiva, es que no todos quienes comienzan los cursos los finalizan. Por eso hace un llamado a completarlos, pues ofrecen una formación actualizada y alineada con las demandas del mercado laboral.

Quienes quieran participar en este programa pueden ingresar a la página cursoscortossenatic.co, y haciendo clic en la opción “inscríbete aquí”. Allí se le pedirán datos como fecha de nacimiento, nombres, número de documento y correo electrónico.

Parte de las características que resaltan de estos cursos es que son certificados por compañías referentes de la industria como Google, Meta, IBM, Microsoft y AWS. Estos soportes pueden descargarse y anexarse a la hoja de vida.

Paralelamente, como lo explicó Díaz en el ‘Foro Pensando Colombia’, desde la OIT también se están impulsando políticas del tipo ‘bottom up’ (de abajo hacia arriba), es decir, estrategias que permiten trabajar desde la base para avanzar hacia los objetivos macro. Aquí está trabajando con la academia, empleadores, trabajadores y sociedad civil en general.

Recientemente, la OIT también firmó un memorando de entendimiento con el Servicio Público de Empleo, a través del cual se busca fortalecer la empleabilidad en el país mediante la creación de rutas de inserción laboral y la promoción de oportunidades que garanticen condiciones de trabajo digno.

“El memorando busca potenciar la cooperación interinstitucional para fortalecer los procesos de intermediación laboral, la orientación ocupacional, el desarrollo de competencias y la articulación con el sector productivo, con el fin de mejorar las condiciones de empleabilidad y promover el trabajo decente en los territorios”, señaló la OIT.

En un mundo laboral que cambia a toda velocidad, iniciativas como las de la OIT ofrecen una oportunidad para que más colombianos se preparen para los nuevos desafíos digitales. Ahora el reto es que quienes inicien estos cursos los terminen y puedan convertir esa formación en mejores oportunidades de empleo.

