Pensadores globales 2026: gurú de la economía anuncia mercados turbulentos en 2026

Kenneth Rogoff es profesor Maurits C. Boas en la Universidad de Harvard y ganó el Premio del Deutsche Bank en Economía Financiera en 2011. Foto: Cortesía Universidad de Harvard

La mayor sorpresa del año que pasó no es la marcada subida de precios de los activos mundiales, sino la poca preocupación que mostraron los inversores por los riesgos (dejando a un lado un minipánico cuando en abril el presidente estadounidense Donald Trump anunció sus aranceles del «Día de la Liberación»). La pregunta ahora es si la ilusión se quebrará en 2026. (