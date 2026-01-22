Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Pensadores globales 2026: gurú de la economía anuncia mercados turbulentos en 2026

Un execonomista principal del Fondo Monetario Internacional y profesor de Economía y Políticas Públicas en Harvard y su análisis de “la incertidumbre geopolítica que se cierne sobre la economía mundial”. Décimo primera entrega.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kenneth Rogoff * / Especial para El Espectador, CAMBRIDGE
22 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Kenneth Rogoff es profesor Maurits C. Boas en la Universidad de Harvard y ganó el Premio del Deutsche Bank en Economía Financiera en 2011.
Kenneth Rogoff es profesor Maurits C. Boas en la Universidad de Harvard y ganó el Premio del Deutsche Bank en Economía Financiera en 2011.
Foto: Cortesía Universidad de Harvard

La mayor sorpresa del año que pasó no es la marcada subida de precios de los activos mundiales, sino la poca preocupación que mostraron los inversores por los riesgos (dejando a un lado un minipánico cuando en abril el presidente estadounidense Donald Trump anunció sus aranceles del «Día de la Liberación»). La pregunta ahora es si la ilusión se quebrará en 2026. (

Por Kenneth Rogoff * / Especial para El Espectador, CAMBRIDGE

Conoce más

Temas recomendados:

Pensadores globales 2026

Kenneth Rogoff

Economía global

PremiumEE

premium

 

RICARDO BOTERO(81050)Hace 14 minutos
Para anunciar "mercados turbulentos" no se necesita ser un Gurú de la Economía. Así vienen desde que Trump se posesionó y empezó a amenazar con subir los aranceles hasta que lo hizo y luego los rebajó y luego volvió a subirlos y ha venido revolcando las aguas de los mercados. Le van a dar el Nobel de economía a este señor con semejante predicción.
Duglas Balbín(91148)Hace 32 minutos
🫢
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.