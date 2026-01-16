Pensadores globales 2026: ¿Por qué Oriente Medio sigue impactado por un Israel desatado?

CIUDAD DE GAZA, 09/01/2026.- Familias palestinas desplazadas inspeccionan sus tiendas de campaña destruidas en el norte de la ciudad de Gaza, este viernes. Catorce palestinos murieron el 8 de enero de 2026 en ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. Alrededor de 1,9 millones de personas en Gaza, casi el 90 % de la población, han sido desplazadas desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023, según la ONU.

Foto: EFE - MOHAMMED SABER