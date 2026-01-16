Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Pensadores globales 2026: ¿Por qué Oriente Medio sigue impactado por un Israel desatado?

Análisis de un profesor de estudios sobre Oriente Medio y asuntos internacionales en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Sexta entrega de la serie.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Vali Nasr * / Especial para El Espectador, WASHINGTON, D. C.
16 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
CIUDAD DE GAZA, 09/01/2026.- Familias palestinas desplazadas inspeccionan sus tiendas de campaña destruidas en el norte de la ciudad de Gaza, este viernes. Catorce palestinos murieron el 8 de enero de 2026 en ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. Alrededor de 1,9 millones de personas en Gaza, casi el 90 % de la población, han sido desplazadas desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023, según la ONU.
CIUDAD DE GAZA, 09/01/2026.- Familias palestinas desplazadas inspeccionan sus tiendas de campaña destruidas en el norte de la ciudad de Gaza, este viernes. Catorce palestinos murieron el 8 de enero de 2026 en ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. Alrededor de 1,9 millones de personas en Gaza, casi el 90 % de la población, han sido desplazadas desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023, según la ONU.
Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Desde el ataque de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, Oriente Medio enfrenta su crisis más grave y trascendental en décadas. La atroz acción de Hamás demostró que no había dejado de ser una grave amenaza para la seguridad de Israel, y la reacción del gobierno israelí activó una serie de conflictos que han sacudido la región. (

Por Vali Nasr * / Especial para El Espectador, WASHINGTON, D. C.

Conoce más

Temas recomendados:

Pensadores globales 2026

Oriente Medio

Franja de Gaza

Israel

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.