Pensionados califican de “política discriminatoria” el anuncio de Iván Duque

Creen que el beneficio debe ser para todos, incluso para lo que reciben una pensión de más de un salario mínimo. Foto: Archivo El Espectador

Recientemente el presidente Iván Duque recordó una política pensional que entró a regir desde el año pasado, y que aún en 2022 sigue efectuando cambios. Se trata de un acuerdo plasmado en la reforma tributaria de 2019, mediante el cual se estableció que los pensionados que reciben un salario mínimo pasarían de contribuir del 10 % al 8 % en salud en 2021, y del 8 % al 4 % en 2022.

“Hoy puedo decirles a esos pensionados de un salario mínimo, mirándolos a los ojos, que ya, a partir de este año, van a pagar por el aporte a la salud solamente el 4%. Otra promesa de campaña cumplida para tener una nación con más Equidad”, manifestó.

Lea también: ¿Se avecina una reforma pensional en 2022?

Aunque para el mandatario este anuncio es motivo de orgullo, para mirar a los ojos a los pensionados, en entrevista con El Espectador el presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), Antonio Forero, asegura que esta no es más que una “política discriminatoria”, pues lo correcto sería que dicho beneficio cobijara también a aquellos que reciben más de un salario mínimo, y menos de dos, así como aquellos que perciben más de dos salarios mínimos.

La declaración de Forero se sustenta en el reclamo que, por años, los pensionados le han hecho al Gobierno Nacional, y es que el actual modelo de pensiones los lleva a que, con el pasar del tiempo, pierdan su poder adquisitivo, sobretodo para aquellos que ganan más de un salario mínimo.

Le puede intersar: Así están los precios de los alimentos en las centrales mayoristas del país

Hay que recordar que, en Colombia, quienes se pensionan por más de un salario mínimo reciben un incremento con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en 2021 fue del 5,62 %. Por otro lado, quienes lo hacen con un salario mínimo reciben un incremento anual con base en lo acordado en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que para 2022 coincidieron en un aumento del 10,07 % (casi el doble del incremento que recibieron los otro pensionados).

De allí que para la CPC el actual modelo sea considerado como discriminatorio, y más con el recuerdo que hizo el presidente que, aunque no niegan que es un paso favorable para los 1,2 millones de pensionados que reciben un salario mínimo (según información del Ministerio del Trabajo), no se traduce en una noticia alentadora para el resto de los jubilados.

Hay que recordar que en la mesa de concertación de salario mínimo del año pasado también se acordó que para el 28 de enero se iniciará una subcomisión que analizará dos temas pensionales: esta disminución al 4 % para todos en aportes de salud que menciona el presidente de la CPC, y la posibilidad de que a todos les incrementen anualmente los ingresos con base en la subida del salario mínimo y no más con el IPC.

Lea también: El impacto de ómicron en la economía mundial

También es cierto que detrás de estos incrementos (en los ingresos) y reducciones (en los aportes) hay unos vacíos fiscales que se tienen que solucionar, pues los eventuales huecos financieros que se generen tendrán que ser saldados… la pregunta es ¿de dónde?

Varios expertos consultados por este medio argumentan que, para el caso del fondo público, los eventuales vacíos fiscales que se generen saldrán del presupuesto de la nación, es decir de los impuestos que pagamos los colombianos; mientras que en los privados estos dineros saldrían de los aspirantes a pensionarse, quienes tendrían que pagar este costo con más semanas y dinero por cotizar.

No obstante, según lo dicho a este medio por Forero, desde la CPC se estima que no faltaría dinero (por lo menos en cuanto a aportes a salud se refieren), pues como pensionados no representan un gasto por incapacidades y ellos mismos están de acuerdos en continuar aportando para los denominados copagos en las EPS, además de que consideran que se debería dar un mejor manejo a la problemática de la corrupción en el sistema de salud.

En suma, aunque el anuncio de Duque redunda en beneficios para un considerable grupo de los pensionados (el 61,9 %), todavía hay trabajo que hacer para que esos beneficios sean más equitativos, y más cuando los mismos alertan que año tras año experimentan una pérdida en su poder adquisitivo.