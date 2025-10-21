Periodista de El Espectador ganó el Premio de Periodismo de Altura

El trabajo de Rodríguez fue reconocido como un gran aporte para las comunicaciones en torno a la industria de la aviación. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

Hacer buen periodismo es una de las mayores motivaciones en El Espectador. Recientemente, el periodista Alejandro Rodríguez fue reconocido por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) en la tercera edición del Premio ALTA Periodismo de Altura, un galardón que destaca la excelencia y el compromiso en la cobertura del sector aéreo en la región.

Esta distinción reconoce la calidad de los trabajos periodísticos que abordan temas referentes al transporte aéreo, como la sostenibilidad, infraestructura aeroportuaria o la conectividad. Entre los criterios de evaluación se encuentran la relevancia, originalidad, profundidad, precisión, impacto y creatividad.

Rodríguez ganó en la categoría de mejor reportaje de prensa general, con el artículo titulado ‘Biocombustibles en aviones: ¿está lista Colombia para la descarbonización?’.

En este trabajo se aborda un tema de alto impacto para el país y es la forma en la que se usarán los combustibles sostenibles de aviación (SAF). Un paso hacia la transición energética que ya empezó en Barranquilla, Medellín y San Andrés (en medio de un plan que tardó dos años en madurar y que contó con la participación del Instituto Tecnológico de Massachusetts -MIT-, Airbus y Latam).

El artículo de Rodríguez también expone los desafíos que enfrenta este sector, entre ellos los altos costos de este combustible frente al jet fuel convencional, las bajas rentabilidades para los actores de esta industria emergente, y la urgente necesidad de incentivos gubernamentales. Además, aborda el impacto ambiental de su producción, que ha sido vinculado con deforestación, desplazamiento de ecosistemas y prácticas laborales precarias.

La asociación felicitó a Rodríguez y a Jorge Villón (el otro ganador del premio en la categoría de prensa especializada) por los aportes realizados mediante su talento y dedicación.

“El éxito de este premio es posible gracias al compromiso de cada periodista participante y a la mirada atenta de nuestros jurados. Juntos seguimos fortaleciendo la comunicación y la transparencia en nuestro sector”, concluyó.

