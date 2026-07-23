Petro nombra nueva ministra de Vivienda para los últimos 15 días de su Gobierno: ¿quién es?

Ruth Maritza Quevedo Fique será la ministra encargada de Vivienda. Foto: Cortesía Minvivienda

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El presidente Gustavo Petro designó este jueves a Ruth Maritza Quevedo Fique como ministra encargada de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Quevedo Fique, que venía desempeñándose como viceministra de Agua y Saneamiento Básico, asume el cargo con una urgencia inmediata: coordinar la respuesta del Gobierno al fenómeno de El Niño en los 15 días que le quedan a la administración Petro antes de la posesión de Abelardo De la Espriella, el 7 de agosto.

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“Este momento, en el que el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de desastre nacional por la amenaza de El Niño, es importante intensificar la articulación con distintas entidades nacionales y territoriales a fin de hacer un seguimiento estricto que nos permita tomar las decisiones clave orientadas velar por el suministro de agua en el territorio nacional”, dijo Quevedo Fique en un comunicado.

¿Quién es Ruth Quevedo Fique?

Economista de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a magistra en Ordenamiento Urbano y Regional, Quevedo Fique llegó al Ministerio de Vivienda desde la Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, cartera en la que venía trabajando desde el Gobierno del Cambio.

Antes ocupó la dirección ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Su gestión ha girado en torno al acceso al agua, involucrándose en políticas como ‘Basura Cero’, en Bogotá, hasta en programas de gestión comunitaria del recurso hídrico en territorios que históricamente han quedado por fuera del sistema.

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