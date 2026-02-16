PIB de Colombia en 2025: así le fue a la economía en el acumulado del año

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró un crecimiento de 2,6 %. La Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos, que realiza el Banco de la República, proyectaba un crecimiento de esta magnitud.

La economía colombiana se sigue recuperando, luego de dos años de tener un desempeño muy por debajo de su potencial. En 2024 el resultado anual fue de 1,5 % (el DANE ajustó a la baja este dato, antes estaba en 1,6 %) y en 2023 fue de 0,8 % (la entidad revisó esta cifra al alza, antes estaba en 0,7 %).

Los datos del último trimestre de 2025

En el cuarto trimestre del año el crecimiento económico se ubicó en 2,3 %. Para este periodo, el Banco de la República, Grupo Cibest y Banco de Bogotá estimaban un crecimiento de 3 %.

Por actividad económica, el mejor comportamiento se registró en administración pública y defensa, educación y actividades de la salud humana, con un aumento de 4,8 % y un aporte de 0,9 puntos porcentuales. Piedad Urdinola, directora del DANE, destacó que todos sectores que componen esta rama crecieron, principalmente administración pública.

Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida creció 3,4 % y aportó 0,7 puntos porcentuales. El mayor impulso se registra en comercio, tanto mayorista como minorista.

El tercer sector con más aporte fue actividades artísticas, de entretenimiento y actividades de los hogares, con 0,5 puntos porcentuales y un crecimiento de 11,5 %. “Actividades artísticas y entretenimiento está jalonando, pero por primera vez en mucho tiempo no es por juegos de suerte y azar en línea, sino por actividades artísticas y culturales que tuvimos en el último trimestre: conciertos y eventos masivos”.

En el trimestre estuvieron en números rojos agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; información y comunicaciones; construcción y explotación de minas y canteras.

El Indicador de Seguimiento a la Economía

El Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) registró un crecimiento de 1,7 % para diciembre. En este indicador, el crecimiento anual de 2025 se ubicó en 2,7 %.

En diciembre, por actividades económicas, el mejor desempeño se registro en administración pública y defensa, educación y actividades de la salud humana, con un incremento de 4,7 % y una contribución de 0,8 puntos porcentuales. La directora destacó que el mayor aporte estuvo en administración pública y defensa, principalmente la rama relacionada al proceso electoral.

En el último mes del año también registraron un buen desempeño comercio y actividades artísticas, de entretenimiento y actividades de los hogares.

Noticia en desarrollo

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.