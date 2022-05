Pirámides de dinero: tenga en cuenta estos consejos para no ser estafado

Imagen de referencia. / Getty Images Foto: Getty Images

La Superintendencia Financiera adelanta la campaña “Me informo y cuido mi dinero” y que busca educar a la ciudadanía para que no caigan en nuevas pirámides, pues con las criptomonedas y los mercados de divisas internacionales se están presentando nuevas modalidades de captación ilegal de recursos.

La entidad realizó una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de engaños. La Superfinanciera le sugiere a los colombianos que no inviertan sus recursos en sitios donde le “prometan altos rendimientos de ganancia. Desconfíe de eso”,

Además, si no le informan claramente de dónde provienen los recursos que le prometen, si esas ganancias no tienen una justificación aparente o si no tiene certeza de la naturaleza de la empresa, “absténgase de entregar su dinero”, reitera la entidad.

Verifique la información que le presentan antes de participar en cualquier negocio. “Invierta sólo después de corroborar la dirección física y la legalidad de la empresa, porque muchas veces estos negocios se concretan única y exclusivamente por teléfono, por internet o por correos electrónicos”, se lee en la página web de la entidad.

Otra de las sugerencias es verificar la legalidad de los ofrecimientos de inversiones a través de redes sociales. “No todos alertan de los riesgos que tiene invertir y en algunos casos se puede estar referenciando vinculaciones a negocios ilegales o promocionando firmas o plataformas para lo cual no se encuentran autorizados”, indicó.

La Superfinanciera también menciona que además de perder el dinero, las personas que se involucran en esquemas piramidales incurren en un delito, pues la captación ilegal en Colombia da cárcel y “quedan involucrados tanto quien promueve o administra el negocio como quien participa e invierte en él, independientemente del valor de su inversión”.

¿Cómo identificar las empresas de captación ilegal de recursos?

De acuerdo con la Superfinanciera, una señal de alerta son aquellas empresas en las que invitan a la gente a afiliarse y le piden que incorporen a más personas al supuesto negocio para incrementar las utilidades prometidas. “Los captadores siempre indican que sus negocios no son pirámides, argumentando que se trata de esquemas de ayuda mutua o colaboraciones de tipo donación”.

Algunos negocios se presentan con una aparente legalidad, “pero en el momento de configurar la operación garantizan una ganancia y un flujo permanente de ingresos sin justificar de dónde provienen los recursos adicionales, haciendo que en el corto tiempo usted pierda todo lo que invirtió”.

Otro mecanismo de fraude son las firmas o empresas que dicen estar vigiladas por la Superintendencia Financiera “sin serlo y que, en ocasiones, usan nombres similares a las que sí están sometidas a la inspección y vigilancia de la SFC para que las personas entreguen sus recursos a cambio de supuestos préstamos, que nunca les son otorgados”. Así las cosas, la recomendación es que deposite su dinero en entidades vigiladas por el Estado.

También es clave que los ciudadanos pongan en conocimiento de las autoridades cualquier información que tengan sobre actividades que consideren sospechosas.

¿Cuáles son los problemas con las plataformas Forex?

En cuanto a inversiones en mercados de divisas como Forex, la entidad recomienda analizar los riesgos asociados a estas operaciones como las altas volatilidades, identidad real de los responsables, ubicación de la plataforma, legalidad y autoridad que la supervisa

“Una de las características del mercado Forex es que los riesgos de contraparte son asumidos en su totalidad por el inversionista. Recuerde que estas plataformas se ubican por fuera de Colombia y, hasta la fecha, NO existe ninguna autorizada para operar o promocionar este tipo de operaciones dentro del territorio nacional. Verifique antes de entregar los recursos si existe una autoridad extranjera a la cual acudir en caso de tener inconvenientes con la plataforma Forex donde decida invertir”, recomienda la Superfinanciera.

¿Qué ofrecen los falsos prestamistas?

• Ofrecen supuestos créditos sin mayores requisitos.

• Presentan comunicaciones falsas con el nombre de la Superintendencia Financiera de Colombia.

• Condicionan el desembolso del crédito a un pago anticipado de dinero argumentando cualquier concepto o excusa.

• Aprueban montos superiores a los que inicialmente solicita el interesado.

• Exigen el envío de documentación (fotocopia de la cédula, certificados de ingresos) para dar apariencia de legalidad.

• Si se promocionan por internet, su sitio web tiene imprecisiones y errores de ortografía.

• Generalmente los datos físicos de domicilio que anuncian resultan falsos.

¿Qué pasa con los criptoactivos?

Según la Superfinanciera, ninguna de las plataformas transaccionales, ni comercializadores de los “Criptoactivos” se encuentran reguladas por la ley colombiana. “Las transacciones en las plataformas son pseudoanónimas, facilitando su uso para adelantar actividades ilícitas o fraudulentas”.

“Se recomienda a la ciudadanía abstenerse de pertenecer a modelos de negocios basados en esquemas piramidales, mediante la entrega de dinero a personas que ofrecen modelos basados en criptoactivos o que ofrezcan a cambio altas rentabilidades, ya que esto puede terminar siendo una estafa”, agrega la entidad.

Si quiere saber más sobre el tema, la Superfinanciera realizará este jueves 26 de mayo una nueva jornada virtual de la campaña “Me informo y cuido mi dinero”, que cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. El encuentro comenzará a partir de las 10:00 a.m. a través de Zoom.

