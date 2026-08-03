Se acerca el plazo para declarar renta, qué dice la Dian al respecto

Calendario tributario 2026 para la declaración de renta Foto: Dian

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Empezó agosto y con eso empiezan las fechas de vencimiento para la Declaración del Impuesto sobre la Renta del 2025. Las personas, nacionales o extranjeras que reciben ingresos por parte de establecimientos o empresas colombianas, deberán presentarse en los días hábiles entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de este año.

Las fechas de vencimiento para declarar renta dependen de los últimos dos dígitos de la cédula de ciudadanía o el NIT, empezando por las que finalizan en “01” o “02″, hasta aquellas que terminan en “99” o “00”. En el calendario tributario puede encontrar la fecha que le corresponde, sin embargo, desde la Dian recomiendan que se declare desde antes en caso de que sea necesario hacer alguna modificación.

La declaración de renta, como se le llama de manera abreviada, es un documento recopilado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en el que se exponen ingresos, egresos e inversiones realizadas durante el año anterior a las fechas de pago.

Javier Delgado, director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, dice que para tener claro el funcionamiento de la declaración de renta hay que tener claridad sobre cuatro puntos: “qué es lo que tengo, cuánto gano, cuánto muevo en el sector financiero y cuánto gasto”.

En un video difundido por la universidad, Delgado afirma que “es un impuesto que busca la redistribución de los ingresos porque aquellas personas naturales que tienen la oportunidad de generar o de tener mayores ingresos, contribuyen con este impuesto sobre la renta para subsidiar a las personas que no tienen la oportunidad de hacerlo”.

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Desde la Dian se habilitaron algunas ayudas para la ciudadanía, empezando por la reducción del 1 % en la declaración de renta para quienes hayan realizado sus compras a través de medios electrónicos y solicitando facturas electrónicas. Es decir, si usted gastó durante el 2025, COP 48 millones, se ahorrará COP 480.000 en el pago de la declaración.

Además, implementaron un “micrositio” donde se puede consultar si se está en condiciones o no de declarar la renta. En caso de que sí deba hacerlo, puede descargar en este enlace, facilitado también por la Dian, cinco documentos que le permitirán hacer un borrador de la declaración y así facilitar el diligenciamiento de la presentación de este impuesto.

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