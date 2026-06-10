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Por primera vez, Ecopetrol exportó coque sin intermediarios: envió 50.000 toneladas a Japón

La petrolera estima que con su nuevo modelo de comercialización podría generar ingresos adicionales por USD 28 millones anuales.

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Redacción Economía
10 de junio de 2026 - 09:50 p. m.
La sucursal de Ecopetrol en Estados Unidos vendió 50.000 toneladas del producto a un cliente en Japón.
La sucursal de Ecopetrol en Estados Unidos vendió 50.000 toneladas del producto a un cliente en Japón.
Foto: Ecopetrol
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Ecopetrol realizó su primera exportación directa de coque: se trata de la venta de 50.000 toneladas del producto a un cliente en Japón para la producción de acero para vehículos.

Este es un paso en la estrategia de la petrolera de internacionalizar el portafolio de productos industriales.

La operación fue realizada por la sucursal de Ecopetrol en Estados Unidos. El cargamento zarpó desde un puerto de Cartagena y corresponde al 5 % del total de las exportaciones anuales de coque que produce la Refinería de Cartagena.

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La empresa explicó que esta transacción hace parte de un nuevo modelo de comercialización que incluye el fortalecimiento de la cadena de suministro y habilita las exportaciones directas. De acuerdo con las estimaciones de la petrolera, este esquema podría generar ingresos adicionales cercanos a USD 28 millones al año en ventas.

La meta de la compañía es alcanzar el 100 % de las ventas internacionales directas de coque en un periodo de tres años. Otro de los objetivos de la petrolera es fortalecer la presencia en nuevos mercados, como Japón y Paraguay.

El coque de petróleo (también conocido como petcoke) es un producto de la Refinería de Cartagena, donde se generan cerca de 3.000 toneladas diarias. Desde hace una década este producto se comercializa en su totalidad en mercados internacionales y, actualmente, registra ventas cercanas a un millón de toneladas al año.

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En los últimos tres años, destacó Ecopetrol, las exportaciones de coque han generado ingresos por USD 180 millones, con más de tres millones de toneladas vendidas a países como China, Brasil, India, México y Estados Unidos. El producto es utilizado, principalmente, en las industrias del cemento y el vidrio.

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Por Redacción Economía

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