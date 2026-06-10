Gobierno lanza subasta de energía limpia y almacenamiento con contratos a 15 años

Foto de Guajira I, ubicado en el Cabo de la Vela. - Imagen de referencia Foto: Eduar Monsalve / SEI

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El Ministerio de Minas y Energía, en articulación con la Bolsa Mercantil de Colombia, lanzó este miércoles la subasta de contratación de energía limpia a largo plazo 2026.

El objetivo del proceso es adjudicar contratos para suministro de energía, principalmente de fuentes no convencionales de energía renovable, a partir de 2030 y 2035, con vigencia de 15 años.

La cartera sostiene que la subasta promoverá nuevas inversiones en el sector, diversificará la matriz energética y brindará mayor seguridad al sistema eléctrico, incluso durante períodos de baja hidrología asociados a fenómenos climáticos como El Niño.

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El Ministerio de Minas y Energía presentó la iniciativa en un encuentro con gremios del sector energético, entre ellos Andesco, Asocodis, Ser Colombia, Acolgén y Asoenergía. También participaron representantes de Asobancaria y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Durante el lanzamiento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que el almacenamiento de energía será uno de los componentes de la subasta y que pronto se publicará la regulación correspondiente. “Le he pedido a la Superintendencia que nos saque rápido el concepto para la regulación que ya está lista, está construida. Es la primera regla que vamos a tener de señales de precios de remuneración”, afirmó Palma.

El ministro agregó que el país necesitará mayores volúmenes de energía para atender nuevas demandas asociadas al desarrollo de la inteligencia artificial y los centros de datos.

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Los pliegos de condiciones específicas, así como los formatos y documentos soporte para participar en el proceso, ya se encuentran disponibles a través del micrositio habilitado por la Bolsa Mercantil de Colombia.

La adjudicación de los contratos de energía a largo plazo está prevista para los días 23 y 24 de julio de 2026.

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