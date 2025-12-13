Que los ladrones no lo roben en Navidad: consejos prácticos para proteger su plata

Imagen de referencia. Foto: freepik

Diciembre es el mes en el que más se mueve la plata. Llegan las primas, aumentan las compras navideñas y usamos con mayor frecuencia cajeros, tarjetas y aplicaciones bancarias.

Ese mayor flujo de dinero también es aprovechado por delincuentes, que buscan engañar a las personas para robar su plata. Por eso, en esta temporada resulta clave reforzar algunas medidas básicas de seguridad y estar atentos para evitar fraudes y estafas.

Ojo con llamadas, correos y mensajes

Uno de los errores más comunes en esta época es confiar en correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que aparentan venir del banco.

Desde la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) recuerdan una regla básica que no tiene excepciones. “Los bancos jamás solicitan información personal o financiera a través de correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto”, señaló Yuliana Pregonero León, líder de Operaciones, Seguridad y Experiencia de Asobancaria.

Si una persona recibe este tipo de mensajes, lo recomendable es no responder, no hacer clic en enlaces y reportar la situación a su entidad financiera. Compartir datos como claves, números de tarjeta o códigos de verificación puede abrir la puerta a fraudes y permitir que las cuentas sean vaciadas en pocos minutos.

En esta temporada también ha tomado fuerza una modalidad de estafa en la que, a través de mensajes de WhatsApp, los delincuentes invitan a descargar aplicaciones fraudulentas que aparentan ser del banco u ofrecer supuestos beneficios. Una vez instaladas, estas aplicaciones pueden permitir el control del celular, acceder a información personal y facilitar el robo de dinero.

Por eso, se recomienda no descargar aplicaciones desde enlaces enviados por terceros y usar únicamente tiendas oficiales y los canales formales de las entidades financieras.

No baje la guardia en los cajeros

Durante diciembre, muchas personas acuden con más frecuencia a los cajeros automáticos para retirar efectivo. En estos casos, es clave tomarse unos segundos antes de hacer la transacción y revisar que el cajero no tenga alteraciones visibles.

Asobancaria señala que, antes de usar un cajero automático, se debe verificar que no tenga dispositivos extraños instalados. Si se detecta algo sospechoso, lo mejor es retirarse del lugar y reportarlo de inmediato a funcionarios del banco.

Además, el gremio recomienda evitar retirar grandes sumas de dinero en efectivo y, cuando sea posible, optar por transferencias bancarias o pagos a través de aplicaciones móviles. En caso de tener que retirar montos altos en una sucursal bancaria, sugiere solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional.

Que no le hagan el “cambiazo”

En esta temporada también suele incrementarse la modalidad conocida como “cambiazo” de tarjeta. Esta ocurre cuando una persona pierde de vista su tarjeta en un cajero o comercio y esta es intercambiada por otra, generalmente sin que el usuario lo note de inmediato. En muchos casos, los delincuentes logran observar la clave y luego utilizan la tarjeta original para hacer retiros o compras fraudulentas.

Para evitar este tipo de robo, tenga en cuenta estas recomendaciones:

No acepte ayuda de desconocidos al usar cajeros automáticos o al pagar en comercios.

No pierda de vista su tarjeta en ningún momento durante la transacción.

Cubra el teclado al digitar su clave.

Verifique que la tarjeta que recibe de vuelta sea la suya antes de retirarse del cajero o del punto de pago.

Pequeños descuidos que salen caros

En diciembre aumenta el uso de tarjetas débito y crédito para pagar compras presenciales y en línea. Estas son algunas precauciones básicas para evitar fraudes.

Desde Itaú Colombia recomiendan proteger los medios de pago y revisar con frecuencia los movimientos de las cuentas. Al momento de pagar en comercios, es importante verificar que el datáfono esté a la vista, no perder de vista la tarjeta y cubrir el teclado al digitar la clave.

Antes de salir del establecimiento, se sugiere confirmar el valor cobrado y guardar el comprobante, lo que facilita detectar cualquier irregularidad.

En el entorno digital, el banco insiste en acceder solo a sitios oficiales, escribiendo directamente la dirección en el navegador y evitando enlaces enviados por terceros. También recomienda verificar que la página web tenga “https” y el ícono del candado en la barra del navegador antes de ingresar información personal o financiera. Además, aconseja realizar pagos únicamente desde dispositivos protegidos, con antivirus actualizado y conectados a redes seguras.

Otras recomendaciones clave incluyen cambiar las claves con frecuencia, no compartir códigos temporales de autenticación (OTP), más conocidos como “claves dinámicas”, y revisar de manera periódica los movimientos en las aplicaciones o portales bancarios.

Si se identifica una transacción que no se reconoce, la recomendación es detener la operación y reportarla de inmediato a la entidad financiera.

Gastar con cabeza para evitar el “guayabo de enero”

Diciembre no solo implica más riesgos de fraude, también pone a prueba el manejo del dinero en los hogares. Desde DAVIbank recuerdan que esta es una temporada cargada de celebraciones y emociones, lo que puede llevar a gastos impulsivos si no hay una planificación previa.

Las expertas de la entidad recomiendan que, en momentos de calma, las personas elaboren un presupuesto para los regalos y actividades de fin de año. En este ejercicio es clave incluir tanto los ingresos habituales como los extraordinarios, como la prima de Navidad, y definir con anticipación cómo se va a distribuir ese dinero.

Entre las recomendaciones están:

Destinar una parte al ahorro, pensando en objetivos de largo plazo.

Contabilizar los gastos habituales del hogar, e incluso empezar a proyectar cómo se comportarán en 2026.

Planificar las compras y compromisos de diciembre y procurar ser disciplinados con el presupuesto definido.

Seguir estas recomendaciones puede ayudar a evitar desajustes financieros en enero, un mes que suele venir acompañado de obligaciones que no dan espera, como arriendos, el pago del SOAT y matrículas educativas.

