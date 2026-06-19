Precio del dólar en Colombia: así se comportó la tasa de cambio esta semana

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Este viernes 19 de junio no hay negociación del dólar en Colombia porque los mercados financieros de Estados Unidos están cerrados por el festivo de Juneteenth.

La Tasa Representativa del Mercado, vigente hasta el lunes, se ubica en COP 3.459,53. Este es un nivel similar al que se registraba en enero de 2021.

El jueves, el dólar en Colombia cerró en COP 3.441, una caída de COP 7,7 frente al cierre del miércoles. Esta semana, la tasa de cambio cayó 0,41 %. En lo corrido del año ha bajado 8,97 % y en los últimos 12 meses la baja es de 15,42 %.

En la modalidad Next Day, que corresponde a las operaciones de compra y venta de dólares que se pactan hoy, pero se liquidan en el día hábil siguiente, el dólar abrió en COP 3.436,25.

En casas de cambio, la compra de dólares está en promedio en COP 3.557 y la venta en COP 3.670.

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Aunque el jueves el dólar cerró a la baja en Colombia, el índice DXY subió 0,71 %, es decir, el dólar se fortaleció frente a una canasta de seis divisas. Este comportamiento, como explicó Investigaciones Económicas de Bancolombia, se debe a la expectativa de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Las expectativas individuales de los miembros de la Fed, capturadas en el dot plot, indican que para 2026 se anticipa un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés.

En los próximos meses, para Investigaciones Económicas de Bancolombia, la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, las elecciones presidenciales y las emisiones de deuda del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (junio), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.663.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.615 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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