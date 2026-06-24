Dólar hoy en Colombia: así abre el precio de la divisa este 24 de junio

Frente al mismo día del año anterior, la TRM se redujo 16,03 % (COP 654,11). Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Science Photo... - KTSDESIGN

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El dólar abre este miércoles 24 de junio en COP 3.430, siete pesos por encima del cierre de ayer.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy se ubica en COP 3.425,95, un alza de COP 19,81 frente a la jornada anterior, equivalente a un incremento de 0,58 %. Frente al mismo día del año anterior, la TRM se redujo 16,03 % (COP 654,11), y comparada con el mismo día del mes pasado, bajó 6,58 % (COP 241,11).

El escrutinio presidencial, en curso

Este miércoles, Colombia sigue a la espera del resultado oficial de la segunda vuelta presidencial. El preconteo le otorgó la victoria a Abelardo de la Espriella con 49,66 % de los votos frente al 48,70 % de Iván Cepeda, una diferencia de poco más de 250.000 sufragios. El proceso de escrutinio continúa su curso.

Los mercados siguen atentos a ese resultado, que podría marcar el rumbo del peso en las próximas jornadas.

Bolsas globales, a la baja por las tecnológicas

La caída de las grandes tecnológicas arrastró este martes a los mercados globales. El Nasdaq cedió 2,21 %, el S&P 500 cayó 1,44 % y el Dow Jones bajó 0,09 %. Acciones de empresas como Micron, Sandisk, Intel, AMD, Qualcomm y Nvidia cerraron en rojo con pérdidas de entre 4 % y 13 %. En Asia, el índice surcoreano Kospi fue el más golpeado, con una baja de 10 %, mientras que Tokio retrocedió 3,55 %.

Según Angelo Kourkafas, de Edward Jones, en declaraciones a la AFP, el retroceso responde principalmente a “preocupaciones por valoraciones excesivas en las acciones, más que a una revisión del papel de la inteligencia artificial”. “Al mercado le gusta avanzar dos pasos y retroceder uno, y esta es la fase de retroceso”, señaló.

El crudo sigue cayendo por el estrecho de Ormuz

El petróleo amplía sus pérdidas este miércoles. El Brent para agosto se ubica en US$75,47 por barril y el West Texas Intermediate (WTI) en US$71,63, ambos con caídas cercanas al 2 % en la jornada. Los precios han caído cerca de 40 % desde su máximo durante el punto álgido del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El mayor tráfico de tanqueros por el estrecho de Ormuz explica buena parte del desplome. Los buques están transitando la vía marítima con sus señales satelitales activadas, una señal de creciente confianza entre los armadores. La Agencia Internacional de Energía estima que Emiratos Árabes Unidos está exportando crudo a cerca del 85 % de los niveles previos al conflicto. Washington y Teherán han señalado avances iniciales en las conversaciones para poner fin a la guerra, aunque las negociaciones probablemente serán prolongadas.

Según Carl Larry, analista de petróleo y gas de Enverus, en declaraciones a Bloomberg, “el mercado ha estado esperando que los últimos alcistas optimistas se rindan y estamos encontrando un piso cerca de USD75”.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (junio), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.663.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.615 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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