Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 26 de diciembre

Le contamos cómo se está comportando la tasa de cambio.

Redacción Economía
26 de diciembre de 2025 - 01:53 p. m.
Imagen de referencia
Imagen de referencia
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Este viernes, 26 de diciembre, el dólar en Colombia abrió en COP 3.718. La Tasa Representativa del Mercado para la jornada está en COP 3.706,94.

En la última jornada (24 de diciembre), el dólar cerró en COP 3.738, COP 27 por debajo del día anterior.

En 2025, el dólar ha perdido terreno en los mercados globales en medio de expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos y un menor atractivo frente a sus principales pares.

La moneda ha tenido uno de sus años más difíciles en casi una década. No se veía una caída anual tan pronunciada desde 2017.

También lea: Un año complicado para el dólar: 2025 apunta a ser el peor desde 2017

En el caso de Colombia, el dólar este año ha caído COP 670 (empezó el año en COP 4.409).

Para los próximos meses, según Investigaciones Económicas de Bancolombia, la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad.

Esa unidad de análisis proyecta que el dólar cerrará el año en niveles cercanos a los COP 3.800.

Los analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo estiman que la tasa de cambio cerrará el año en COP 3.850. En diciembre de 2026, según los analistas, se ubicará en COP 3.911.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

