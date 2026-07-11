Gasolina y gasóleo repuntan pese a caída del crudo

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Los precios de la gasolina, el gasóleo y el combustible para aviones están repuntando a pesar de que el precio del crudo se está moderando, una divergencia poco habitual que está aumentando los costes para los viajeros en plena temporada alta y que amenaza con socavar la promesa del presidente Donald Trump de frenar la inflación de cara a las elecciones de mitad de legislatura.

La diferencia entre el coste de algunos productos refinados y el del crudo sin refinar ha alcanzado un máximo histórico en EE. UU. y otras regiones, a pesar de que los índices de referencia mundiales del petróleo han eliminado prácticamente por completo el repunte provocado por la guerra con Irán. Algunos analistas advierten de que los consumidores deben prepararse para más dificultades, ya que la prohibición de las exportaciones rusas derivada del conflicto con Ucrania y las renovadas tensiones en Oriente Medio están reduciendo el suministro.

“Las refinerías ya están funcionando a tasas de utilización muy elevadas”, afirmó Jamie Torrance, responsable del comercio de gasóleo y combustible de aviación en Trafigura Group, uno de los mayores comerciantes de petróleo del mundo. “Sin embargo, las existencias siguen disminuyendo”.

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Para los gobiernos y los bancos centrales, los mercados de combustibles son un doloroso recordatorio de las repercusiones inflacionistas de la decisión de Trump de entrar en guerra con Irán y de su incapacidad para negociar el fin del conflicto de Rusia con Ucrania. El presidente se ha comprometido a llevar a cabo una investigación, pero, mientras tanto, empresas como PepsiCo Inc. culpan a la gasolina de la caída de la demanda de los consumidores, y los gestores de fondos de Vanguard Asset Management están contratando seguros contra una inflación estadounidense más persistente de lo esperado debido al encarecimiento del combustible.

“El presidente Trump y su equipo de energía previeron perturbaciones a corto plazo en el mercado, las comunicaron abiertamente al pueblo estadounidense y pusieron en marcha un plan agresivo para mitigar cualquier impacto”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado. “Los precios del petróleo han caído drásticamente, y los precios en las gasolineras deberían seguir la misma tendencia”.

Los fondos de cobertura se estaban posicionando para que la subida continuara antes de que EE. UU. reanudara los ataques contra Irán esta semana, con las apuestas más alcistas sobre el gasóleo europeo desde finales de marzo, según muestran los datos de ICE Futures Europe. Las expectativas de un aumento vertiginoso de los precios del gasóleo surgieron incluso cuando los fondos se mostraban menos optimistas respecto al crudo Brent, el referente internacional, desde diciembre.

El mercado del petróleo y los productos refinados es global, pero presenta variaciones regionales. Las perturbaciones en el suministro en un rincón del mundo suelen provocar un aumento de los precios a miles de millas de distancia.

El cambio más significativo de los últimos tiempos se ha producido en Rusia, que prohibió las exportaciones de gasóleo después de que meses de ataques ucranianos contra sus refinerías provocaran escasez en el mercado interno. Rusia es el segundo mayor exportador mundial de gasóleo, después de EE. UU., y representa el 11 % de los envíos globales.

Los operadores afirman que los países que dependían de los suministros rusos, como Brasil y Turquía, se han enzarzado en los últimos días en una guerra de ofertas por los suministros no rusos.

Los combustibles son “la parte más preocupante del panorama en este momento”, afirmó Isabelle Gilks, directora de investigación sobre petróleo de la consultora energética Wood Mackenzie. “Rusia es, en cierto modo, la gota que podría colmar el vaso”.

Al mismo tiempo, el reciente recrudecimiento de los combates en torno al estrecho de Ormuz —tras la declaración de Trump de que el alto el fuego ha terminado— amenaza con agravar el problema. Los flujos de productos refinados a través del estrecho, que rondaban los 5 millones de barriles al día antes de que Trump atacara Irán, se han mantenido recientemente en torno al millón de barriles al día, según escribieron en una nota los analistas de Citigroup Inc., entre ellos Max Layton.

Al límite

La escasez de suministro se ha producido en pleno pico de demanda de la tradicional temporada de vacaciones de verano en el hemisferio norte.

En EE. UU., la gasolina sin plomo normal costaba una media de USD 3,88 el galón a fecha de 10 de julio, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), lo que supone el tercer precio más alto registrado para esta época del año. Los precios del gasóleo son los segundos más caros registrados para esta época del año. Y, aunque los costes del combustible para aviones han disminuido ligeramente, las tarifas aéreas siguen siendo elevadas, ya que las aerolíneas buscan recuperar los costes de los primeros meses de la guerra.

En Europa, el calor abrasador ha puesto en peligro la capacidad de las refinerías para producir combustible a pleno rendimiento. Las limitaciones en la eficiencia de sus sistemas de refrigeración y condensación les obligan a reducir la producción hasta en 15 % durante una ola de calor.

En EE. UU., las refinerías llevan meses funcionando a plena capacidad, lo que conlleva el riesgo de averías mecánicas que podrían paralizar la producción. La temporada de huracanes en el sur de EE. UU., que se extiende de junio a noviembre, supone otro riesgo de paradas en las refinerías.

Esos riesgos se ciernen en un momento en el que las existencias se han agotado tras cuatro meses de guerra en Irán. En EE. UU., las reservas de destilados, principalmente gasóleo, se sitúan justo por encima de los mínimos estacionales históricos, y están disminuyendo en una época del año en la que normalmente se acumulan. En Europa, ha habido primeros indicios de que algunos gobiernos están tratando de reconstituir las reservas estratégicas, lo que aumenta la demanda en el mercado.

Sin duda, parte del fuerte aumento de los precios de los combustibles en EE. UU. también se debe a los costes récord de los créditos que deben adquirir las refinerías para cumplir con la norma nacional sobre combustibles renovables.

La Casa Blanca también ha destacado las medidas destinadas a paliar las interrupciones en el suministro, entre ellas la suspensión temporal de una normativa de transporte marítimo con un siglo de antigüedad y la exención de algunos requisitos de mezcla de gasolina.

Y las advertencias previas sobre crisis en el mercado de los combustibles, como las predicciones de escasez de combustible para aviones, resultaron infundadas, ya que las refinerías respondieron aumentando la producción. Ahora, según los operadores y analistas, los suministros de combustible para aviones son relativamente abundantes, hasta tal punto que podría tener sentido mezclar parte de él con gasóleo para aumentar los suministros de este último.

China, uno de los principales proveedores de combustible de toda Asia, ha autorizado esta semana exportaciones de combustible a mayor escala por primera vez desde marzo.

Los operadores están siguiendo de cerca la situación para ver si el reciente recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio lleva a China a frenar las exportaciones, o si los elevados márgenes de refino regionales impulsarán nuevos envíos desde China y otras partes de Asia en las próximas semanas y meses.

“El hecho de que China exporte más productos refinados debería aliviar parte de la presión, pero es necesario que esta tendencia se mantenga”, afirmó Torrance, operador de Trafigura. “De lo contrario, se producirá una subida de los precios del gasóleo y la gasolina hasta un nivel en el que la demanda acabará cayendo”.

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