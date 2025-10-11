Premio Nobel, el galardón que convierte el conocimiento en fortuna: ¿cuánto ganan?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Este lunes conoceremos al nuevo Nobel de Economía, uno de los galardones más esperados y prestigiosos del mundo, oficialmente llamado Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. ¿Qué está en juego? El significado —intelectual y financiero— de un reconocimiento que puede marcar la historia moderna del pensamiento económico.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia entrega al ganador, o ganadores, 11 millones de coronas suecas (SEK), equivalentes a más de COP 4.500 millones según el tipo de cambio de 2025.

En 1901, el premio fue de 150.078 coronas, que ajustadas a la inflación equivaldrían hoy a unos COP 4.000 millones. La evolución de la cifra refleja no solo la fortaleza del fondo Nobel, sino la voluntad de mantener la distinción como un símbolo de prestigio y recompensa intelectual.

Más allá de la cifra, el premio representa una afirmación de relevancia: el conocimiento sigue teniendo un valor tangible. El monto se transfiere directamente por la Fundación Nobel, que además entrega una medalla de oro de 18 quilates y un diploma personalizado, símbolo de la consagración académica.

Cuando el mérito se comparte, el comité Nobel puede dividir el galardón entre hasta tres investigadores. En ese caso, cada uno recibe su medalla y diploma, mientras que el dinero se reparte en proporciones iguales o específicas, según el aporte de cada trabajo.

El Nobel que no fue de Nobel

A diferencia de la Física, la Química o la Literatura, el Nobel de Economía no fue creado por Alfred Nobel. Surgió en 1968, impulsado por el Sveriges Riksbank, el banco central de Suecia, al cumplir tres siglos de existencia. Con el aval de la Fundación Nobel, se incorporó al grupo de galardones entregados en Estocolmo, bajo la selección de la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

Su inclusión fue polémica: algunos consideraron que la economía no era una “ciencia pura”. Sin embargo, más de medio siglo después, el Nobel económico se ha convertido en una brújula intelectual que anticipa los grandes debates sobre desigualdad, tecnología, crecimiento y sostenibilidad.

Los posibles nombres del 2025

Cada año, la especulación académica es tan intensa como las fórmulas que estudian los economistas.

La firma Clarivate Analytics, que ha anticipado 83 ganadores desde 2002, ha mencionado a varios posibles laureados:

David Autor y Lawrence Katz, por sus estudios sobre estructura salarial, desigualdad educativa y cambio tecnológico.

Marianne Bertrand y Sendhil Mullainathan, por sus investigaciones sobre discriminación racional, cultura y gobierno corporativo.

Nicholas Bloom, por sus análisis del impacto de la incertidumbre económica y política sobre la inversión y el empleo.

Más allá del monto o del oro, el Nobel de Economía es un espejo del tiempo. Cada edición revela las inquietudes de una era: de la inflación a la inteligencia artificial, del trabajo al cambio climático.

Este lunes 13 de octubre se sabrá quién será la persona laureada que representa, según los criterios del Nobel, los más altos estándares intelectuales y contextuales en materia económica.

