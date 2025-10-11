Colombia cosecha 14,8 millones de sacos de café: ¿bonanza o espejismo?

Cerca del 30% de los caficultores en Colombia son mujeres. Foto: Cortesía

Un récord de producción no siempre significa más plata en las manos del campesino.

Colombia cerró el año cafetero 2024/2025 con la mayor cosecha en tres décadas, pero la alegría del volumen choca con una realidad económica más compleja para las 560.000 familias cafeteras que sostienen el grano nacional.

La cifra es histórica: 14,8 millones de sacos de 60 kg, un aumento del 17 % frente al ciclo anterior, según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). El dato, anunciado el 7 de octubre por su gerente, Germán Bahamón, fue celebrado como la mejor producción desde 1991.

¿Por qué subió tanto la producción?

La explicación mezcla técnica, disciplina y clima. La renovación de cafetales (plantas más jóvenes y productivas), una asistencia técnica más extendida y condiciones meteorológicas favorables durante la floración y el cuajado del fruto elevaron la productividad a niveles no vistos en décadas.

En otras palabras, un parque cafetero “en forma”, ayudado por un clima benévolo.

El logro es innegable y refleja disciplina en el campo y gestión institucional, pero aquí el número adquiere otro matiz, en que el volumen no es igual a rentabilidad.

El precio que llega al productor depende de factores que poco tienen que ver con su esfuerzo: la cotización internacional en la Bolsa de Nueva York, los costos locales de insumos y transporte, y los márgenes que se quedan en la cadena comercial.

Exportaciones, importaciones y el ciclo que viene

El balance exterior también fue positivo: 13,3 millones de sacos exportados, un aumento del 12 %, impulsado tanto por la gestión comercial de la FNC como por otros exportadores privados.

En total, los ingresos por exportaciones rozaron los USD 5 400 millones, un récord histórico.

Sin embargo, Bahamón anticipó que el próximo periodo será menos exuberante. El ciclo 2025/2026 registrará una caída natural en la producción, resultado de la respuesta fisiológica del cafeto después de un año de carga excepcional y de las lluvias intensas pronosticadas para el primer semestre.

La planta, literalmente, necesita descansar.

A la par, un dato incómodo. Colombia importó 893.000 sacos de café en el mismo periodo. Aunque la mayoría corresponde a calidades distintas usadas por la industria (en este caso café robusta, que no se cultiva aquí a gran escala), el mensaje resuena en una industria que pide más café.

¿Bonanza o espejismo?

La respuesta corta: ambas cosas.

Colombia recoge café como no lo hacía en 33 años (una gran noticia macroeconómica), pero la bonanza corre el riesgo de quedarse en la gráfica si el aumento de volumen no se traduce en ingresos sostenibles para quienes siembran, recogen y secan el grano.

El país produce más, pero el productor gana menos.

El precio interno del café colombiano se mueve al ritmo de la bolsa neoyorquina (USD 3,93, hace un año USD 2,87), donde la volatilidad es una constante. La resistencia del dólar (COP 3.868, hace un año COP 4.208) y la competencia de gigantes como Brasil y Vietnam pueden evaporar las ganancias en cuestión de semanas.

Mientras tanto, los costos internos siguen su propia escalada. Según el DANE, en septiembre los productos a base de café subieron 52,46 % anual, muy por encima del IPC general (5,18 %).

El café, entonces, es más caro para el consumidor, pero no más rentable para el productor.

Los números que no se tuestan

El contraste se amplía al mirar el campo. De los 6,3 millones de campesinos ocupados, 2,8 millones trabajan en agricultura, y más del 83 % en zonas rurales dispersas lo hace en la informalidad, según el DANE.

Entre los cafeteros, más de la mitad (53 %) son trabajadores por cuenta propia, sin seguridad social ni ingresos estables; 25 % son empleados particulares, 11 % jornaleros, y apenas 2 % empleadores.

Así, la “bonanza” se asienta sobre una base frágil: pequeños productores que viven al vaivén del clima y del mercado, sin instrumentos de estabilización de precios ni amortiguadores frente al alza de los costos.

En el Índice de Precios al Productor (IPP), el café registró una variación del 30 % interanual.

Es decir, la altísima producción es una mejora nominal que, sin control de los gastos logísticos y productivos, se diluyen antes de llegar al bolsillo rural.

¿Qué sigue para el grano colombiano?

La FNC plantea centrar el próximo ciclo en la rentabilidad del productor, más que en los volúmenes exportables. Para ello, proyecta reforzar los programas de renovación de cafetales con variedades resistentes, mejorar la comercialización directa y aprovechar el mercado interno, que se mantiene estable en 2,25 millones de sacos anuales.

El desafío es monumental: convertir una cosecha récord en prosperidad sostenible para las familias cafeteras.

De lo contrario, el café seguirá llenando estadísticas (y tazas en el mundo) mientras mantiene secas las finanzas del campo colombiano.

