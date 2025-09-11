Monto del presupuesto 2026: se levantó la votación por falta de quorum

Comisiones económicas discuten monto del Presupuesto 2026. Foto: José Vargas

Las comisiones económicas (Terceras y Cuartas) del Senado y de la Cámara de Representantes debatieron este jueves el monto global del Presupuesto General de la Nación 2026, pero la sesión se levantó por falta de quorum, cuando todavía no se había tomado una decisión.

Si no hay una votación antes del 15 de septiembre, el monto global queda tal como está: $556,9 billones, atado a una ley de financiamiento (en la práctica una reforma tributaria) por $26,3 billones.

Este jueves Germán Ávila, ministro de Hacienda, anunció que el Gobierno está dispuesto a bajar la apuesta en $10 billones, dejando el presupuesto en $546,9 billones y la reforma en $16,3 billones. El anuncio llegó después de varias reuniones entre el gobierno y los ponentes y coordinadores ponentes del presupuesto.

Aunque el Gobierno cedió, algunos parlamentarios radicaron proposiciones, en total 15, para bajar más el monto, algunos por $26 billones, otros por hasta $39 billones.

Varios parlamentarios argumentan que aprobar el “acuerdo”, y dejar el monto en $546,9 billones, implica, de todas formas, aceptar la reforma tributaria. La votación de la primera de 15 proposiciones se suspendió por falta de quorum y se levantó la sesión.

El senador Ciro Ramírez y otros parlamentarios pidieron un recorte de $26,3 billones, la misma cifra que busca la tributaria radicada en el Congreso. No hubo quorum para la votación de la Comisión Tercera de Cámara (seis votaron por el sí y cinco por el no).

Las comisiones económicas votarán 15 proposiciones sobre el monto del presupuesto de 2026. Algunas buscan dejarlo en $556,9 billones (como propuso inicialmente el gobierno), otras recortarlo entre $10 billones y $39 billones.

El ministro defendió que en 2023 el costo fiscal (lo que dejó de recaudar el Estado) por exenciones o ventajas tributarias sumó $135 billones, equivalente al actual déficit fiscal. El IVA representó $88,4 billones; el impuesto de renta a personas jurídicas, $21,3 billones, y el impuesto de renta a personas naturales, $25,5 billones.

La propuesta inicial del Gobierno incluye llevar el IVA a tarifa plena (19 %) para los vehículos híbridos, licores, tabaco, gasolina y diésel, entre otras cosas. Ávila sostiene que se cumplió la promesa de no gravar la canasta familiar, pero como se buscarán $10 billones menos, la cartera revisará y eliminará algunas de las medidas.

El ministro dijo que se debe hacer una revisión del IVA a la gasolina, teniendo en cuenta el impacto sobre el consumo. También anunció que se revisará el IVA para los juegos de suerte y azar, buscando “una dinámica más progresiva” y que se reconsiderarán algunos temas en los licores, especialmente en la cerveza.

“Creemos que el esfuerzo tributario debe ser progresivo y en eso consideramos necesario mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio, que como fueron diseñadas, garantizan un alto nivel de progresividad”, dijo el ministro.

En cuanto al impuesto al consumo de 19 % para servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, que solo aplica para las entradas a eventos que superan los $500.000, Ávila dijo que el gobierno está abierto a escuchar los posibles impactos de la medida.

