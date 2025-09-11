Gobierno Petro reducirá presupuesto y tributaria en $10 billones: esto se sabe

Comisiones económicas debaten el monto del presupuesto 2026. Foto: José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves, las comisiones económicas (Terceras y Cuartas) del Senado y de la Cámara de Representantes están debatiendo el monto global del Presupuesto General de la Nación 2026. La fecha máxima para aprobar la cifra vence el 15 de septiembre.

La discusión del presupuesto está atada a una ley de financiamiento (en la práctica una reforma tributaria) que inicialmente buscaba $26,3 billones, con cambios en las tarifas de IVA para algunos bienes y servicios, modificaciones al impuesto de renta y al patrimonio, entre otras cosas. Pero este jueves, Germán Ávila, ministro de Hacienda, anunció que aunque la propuesta del Gobierno es razonable, en la búsqueda de consensos y tras conversaciones con el Legislativo, se hará un ajuste.

Según el ministro, el Gobierno reducirá en $10 billones el presupuesto de 2026 y la ley de financiamiento. Así las cosas, el presupuesto pasaría de $556,9 billones a $546,9 billones y la tributaria quedaría en $16,3 billones.

Le puede interesar: La tributaria en su laberinto: ¿qué pasa si la reforma se hunde en el Congreso?

Ávila aseguró que se debe hacer un trámite “paralelo y articulado” entre el proyecto de presupuesto y la ley de financiamiento para asegurar los ingresos que se necesitan.

El ministro defendió que en 2023 el costo fiscal (lo que dejó de recaudar el Estado) por exenciones o ventajas tributarias sumó $135 billones, equivalente al actual déficit fiscal. El IVA representó $88,4 billones; el impuesto de renta a personas jurídicas, $21,3 billones, y el impuesto de renta a personas naturales, $25,5 billones.

La propuesta inicial del Gobierno incluye llevar el IVA a tarifa plena (19 %) para los vehículos híbridos, licores, tabaco, gasolina y diésel, entre otras cosas. Ávila sostiene que se cumplió la promesa de no gravar la canasta familiar, pero como se buscarán $10 billones menos, la cartera revisará y eliminará algunas de las medidas.

El ministro dijo que se debe hacer una revisión del IVA a la gasolina, teniendo en cuenta el impacto sobre el consumo. También anunció que se revisará el IVA para los juegos de suerte y azar, buscando “una dinámica más progresiva” y que se reconsiderarán algunos temas en los licores, especialmente en la cerveza.

“Creemos que el esfuerzo tributario debe ser progresivo y en eso consideramos necesario mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio, que como fueron diseñadas, garantizan un alto nivel de progresividad”, dijo el ministro.

En cuanto al impuesto al consumo de 19 % para servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, que solo aplica para las entradas a eventos que superan los $500.000, Ávila dijo que el gobierno está abierto a escuchar los posibles impactos de la medida.

También lea: Los impuestos de la tributaria que afectarán el bolsillo de todos los colombianos

El gobierno convocó al Congreso para definir el monto del presupuesto y, más adelante, hacer una revisión que permita consensos en el Legislativo. De todas formas, Ávila explicó que hay unos límites que impone la Constitución para el presupuesto y que se deben respetar en este acuerdo.

Gobierno defiende su propuesta, pero cede

El ministro de Hacienda aseguró que el país está en una coyuntura fiscal excepcional —derivada, entre otras cosas, de los subsidios a los combustibles y obligaciones de deuda que son inaplazables— que obliga al gobierno a presentar, además de un presupuesto, estrategias para cerrar la brecha fiscal y garantizar la sostenibilidad de la economía y el crecimiento en el mediano plazo.

“Al observar en precios constantes las tendencias del gasto primario, en 2026 proyectamos un gasto de $373,9 billones (con el proyecto que se presentó inicialmente), en 2020 teníamos $367,2 billones. El presupuesto del otro año no desborda ni escala la dinámica del gasto en proporciones, más allá de lo absolutamente razonable”, dijo.

Ley de Financiamiento e impuestos para la salud.



El Observatorio Fiscal de la @UniJaveriana asegura que $7,8 billones de la Ley de Financiamiento no serían ingresos nacionales, sino territoriales haciendo referencia a los impuestos al consumo... — MinHacienda (@MinHacienda) September 11, 2025

El jefe de la cartera defendió la activación de una cláusula de escape para suspender la regla fiscal, advirtiendo que el ajuste que necesita el país no se puede hacer en un solo periodo: “hacerlo habría implicado prácticamente paralizar el Estado y generar una dinámica de regresión en el proceso de crecimiento económico que consideramos que era inviable e inconveniente”. Agregó que se mantendrá el endeudamiento en los límites establecidos por la regla fiscal, pero acudiendo a una estructura más flexible de ejecución del presupuesto y de operaciones de deuda.

El presupuesto de 2026 estima ingresos tributarios por $301 billones, incrementando 1,8 % los proyectados para 2025. Ávila sostiene que el gobierno está siendo “conservador” en las proyecciones por la mala experiencia de 2023 y 2024, cuando las metas no se cumplieron.

En el proyecto inicial (que ahora será ajustado por el gobierno) se incluyeron recursos de capital por $176 billones, con crédito interno por $85 billones, crédito externo por $57 billones y excedentes financieros por $20 billones. También se espera una reducción de $10 billones en intereses por la estrategia de manejo de deuda.

En cuanto a gastos, inicialmente, a funcionamiento se destinaron $365,7 billones, $102 billones a deuda y $88,7 billones a inversión. En estos montos habrá ajustes tras la noticia de bajar la apuesta general en $10 billones.

Frente a las críticas por el aumento en gasto de personal, Ávila dijo que representan en total $66 billones, de los cuales el Ejecutivo suma $14 billones, la Fiscalía y organismos autónomos, $20 billones y el sector defensa, $31 billones.

También explicó que las transferencias corrientes del Estado suman $274 billones, por transferencias al Sistema General de Participaciones ($88 billones), pensiones, salud y universidades. “Las transferencias no son discrecionales del gobierno, sino que son obligatorias”.

Ávila reiteró que la mayor parte del presupuesto es inflexible: $509 billones, el 91,4 % de los $556,9 billones que inicialmente buscaba el gobierno.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.