Producción de petróleo de la OPEP creció en julio, a pesar de la guerra en Irán

Terminal petrolera de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos. Imagen de referencia. Foto: AFP - KARIM SAHIB

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La oferta de la OPEP aumentó en 1,16 millones de barriles diarios en julio, hasta un promedio de 19,44 millones de barriles diarios, con Kuwait, Arabia Saudita e Irak concentrando casi todo el incremento.

Sin embargo, con el tránsito marítimo por el golfo Pérsico todavía afectado por la guerra con Irán y las rutas del mar Rojo aún bajo amenaza, la producción del grupo permanece muy por debajo de los niveles previos al conflicto.

La recuperación parcial del suministro de la OPEP tras el breve alto al fuego alcanzado a mediados de junio entre Estados Unidos e Irán ha contribuido a moderar los precios del petróleo y a reducir los riesgos para la economía mundial. Los futuros del crudo cayeron por debajo de los USD 80 por barril en Londres el martes, después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmara que ambas partes podrían estar cerca de alcanzar un acuerdo.

Aunque el tráfico visible de petroleros a través del estrecho de Ormuz se ha reducido a un mínimo, los exportadores han logrado sacar parte del crudo de forma oculta. El proceso consiste en utilizar buques con los transpondedores apagados para evitar ser detectados y posteriormente transferir la carga a otras embarcaciones en zonas más seguras antes de enviarla a los mercados internacionales.

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El aumento de la producción en julio también podría explicarse, en parte, por un mayor consumo interno. Los productores de petróleo de Medio Oriente suelen incrementar su producción durante el verano boreal, cuando el fuerte aumento de la demanda de electricidad por el uso de aire acondicionado los obliga a quemar directamente parte del crudo para generar energía.

Irak lideró el aumento de la producción de la OPEP en julio, con un incremento de 460.000 barriles diarios hasta alcanzar 2,3 millones de barriles diarios, según una encuesta de Bloomberg. Las exportaciones del país aumentaron un 37 % durante el mes gracias a un mayor volumen de carga desde el puerto sureño de Basora, de acuerdo con datos de seguimiento de petroleros recopilados por Bloomberg.

Kuwait, cuya producción había caído a una fracción de sus niveles habituales debido al conflicto, aumentó su oferta en 360.000 barriles diarios hasta un promedio mensual de 1,57 millones de barriles diarios. Funcionarios kuwaitíes señalaron esta semana que el país restauró su producción al promedio más alto desde el inicio del conflicto.

El panorama para Arabia Saudita, líder de la OPEP, fue más heterogéneo.

Según la encuesta, la producción del reino aumentó en 390.000 barriles diarios, hasta 7,4 millones de barriles diarios, un incremento que, aun así, mantiene la oferta varios millones de barriles por debajo de los niveles previos al conflicto. Sus exportaciones también enfrentaron presiones debido a las amenazas de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, contra los petroleros que utilizan la ruta del mar Rojo, alternativa al golfo Pérsico para las exportaciones sauditas.

El fin de semana pasado, los principales integrantes de la alianza formada por la OPEP y sus socios acordaron otro aumento moderado de las cuotas de producción, completando así la reversión de los recortes anunciados en 2023. Aun así, con una parte importante de la producción de Medio Oriente todavía paralizada, ese incremento sigue siendo en gran medida teórico mientras continúe la guerra.

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