El petróleo les dio otro empujón a las exportaciones colombianas en junio

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Las exportaciones colombianas sumaron US 4.233,5 millones FOB (el precio de la mercancía puesta en el medio de transporte, sin incluir seguro ni fletes) en junio de 2026, un crecimiento de 7 % frente al mismo mes de 2025 (USD 3.957,7 millones), según el más reciente boletín del DANE.

El resultado se explica, sobre todo, por el grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas, que creció 17,1 % y fue el que más aportó a la variación total. Dentro de ese grupo, el producto más exportado fue el petróleo, sus derivados y productos conexos, con un alza de 17,6 % que, por sí sola, contribuyó con 12,3 puntos porcentuales al crecimiento del grupo.

Si se mira mes a mes, junio fue más flojo que mayo: este último mes, según la misma serie de exportaciones publicadas del DANE, el país había vendido USD5.192,4 millones FOB, la cifra más alta en lo que va del año. Frente a ese nivel, la caída de junio es de 18,5 %.

Cómo les fue al café y las flores

Agropecuarios, alimentos y bebidas fue el único de los cuatro grupos que retrocedió en junio: cayó 10,8 % frente al mismo mes de 2025. La caída de las exportaciones de flores y follaje cortados (-22,7 %) y de café sin tostar (-12,7 %) le restó, entre las dos, 9,2 puntos porcentuales a la variación del grupo.

El grupo de Manufacturas casi no se movió: creció apenas 2,4 %, impulsado por mayores ventas de productos químicos (18,7 %) y de artículos manufacturados diversos (8,6 %).

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Otros sectores, en cambio, dio el salto más grande del mes: 40,8 %. Pero ese número no refleja diversificación, sino una sola partida: las exportaciones de oro no monetario, que por sí solas aportaron 40,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.

El desplome del ferroníquel

Dentro del grupo de Manufacturas, que en general subió apenas 2,4 %, hay una cifra que se sale del patrón: las exportaciones de ferroníquel cayeron 70,1 % en junio frente al mismo mes de 2025, y acumulan una caída de 47,8 % en lo corrido del año (enero-junio). En términos de dólares, el producto pasó de USD 40,6 millones en junio de 2025 a solo USD 12,1 millones en junio de 2026. Es la variación negativa más pronunciada de todo el desglose por productos del mes.

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Estados Unidos compró menos

Estados Unidos sigue siendo, por mucho, el principal comprador de las exportaciones colombianas: en junio se quedó con 23,3 % del valor FOB total. Pero sus compras cayeron 24,7 % frente a junio de 2025, arrastradas por una menor venta de petróleo crudo (-42,4 %). Esa sola caída le restó 8,2 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones del país.

El hueco lo llenaron, sobre todo, dos destinos que venían de niveles bajos. Las ventas a Panamá crecieron 119,1 %, impulsadas por más petróleo crudo, y aportaron 7,8 puntos porcentuales a la variación total. Las ventas a Italia tuvieron una variación superior a 500 %, gracias casi por completo al oro no monetario, y sumaron otros 5,1 puntos. Entre esos dos destinos compensaron, con creces, lo que Estados Unidos dejó de comprar.

Petróleo y oro sostienen las exportaciones

En el acumulado de enero a junio de 2026, las exportaciones colombianas llegan a USD 27.844 millones FOB, un alza de 14,2 % frente al mismo periodo de 2025. La lógica detrás de ese número se parece a la de junio: Combustibles y productos de industrias extractivas crecieron 18,6 %, con el petróleo, sus derivados y productos conexos como principal motor (+19,3 %), y Otros sectores subió 97,6 %, impulsado casi en su totalidad por el oro no monetario (+98,6 %).

Agropecuarios, alimentos y bebidas, en cambio, acumula una caída de 2,7 % en el semestre, arrastrado de nuevo por café sin tostar (-11,6 %) y flores (-5,0 %). Manufacturas también retrocede, 1,6 %, con el ferroníquel como una de las partidas que más pesa en esa caída: en el semestre acumula una baja de 47,8 %.

Por destino, en el semestre Italia e India fueron los países que más aportaron al crecimiento, con 7,4 puntos porcentuales entre los dos, mientras que las ventas a China restaron 1,6 puntos a la variación total.

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