Puerto Carreño ya tiene energía, pero gremios alertan afectaciones por subsidios

Andrés Medina, gerente de Electrovichada, le confirmó este sábado a W Fin de Semana que Puerto Carreño ya cuenta con el servicio de energía tras el apagón que afectó a la comunidad.

“La electrificadora venía soportando el servicio con recursos que se recaudaban aparte de los subsidios, adicional a esto, el proveedor de combustible decidió dejar de suministrar diésel debido a unas facturas o unas resoluciones que no habían sido canceladas el año anterior, lo que generó que el proveedor de energía tuviese dificultades para comprar biomasa y poder hacer generación con sus calderas y nuestra central de generación también se veía afectada por no poder encender los grupos electrógenos que teníamos disponibles por falta de combustible”, le dijo Medina al medio.

Vale la pena recordar que el 90 % de la población de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, estuvo sin energía eléctrica desde la tarde del jueves 2 de enero, afectando a cerca de 45.000 habitantes. La interrupción del servicio se debe a la falta de pago de los subsidios que el Gobierno Nacional debía girar a las empresas generadoras de energía desde abril del 2024, lo que acumuló una deuda insostenible y provocó la suspensión de la operación.

Desde el jueves 2 de enero, la falta de electricidad ha tenido un impacto devastador. Las altas temperaturas en la región, sumadas a la ausencia de refrigeración, han deteriorado productos básicos, afectando a las familias y a los comerciantes locales. En el sector salud, los centros médicos operan a medio régimen debido a la falta de energía para el funcionamiento de equipos médicos esenciales, lo que pone en riesgo la salud de los habitantes.

Alex Benito, gobernador de Vichada, expresó su preocupación resaltando que esta crisis era previsible. “Esta es una situación que ha sido recurrente desde el primer año del Gobierno, no se ha pagado a tiempo y no se ha podido solucionar, ante esa situación no podemos hacer nada, solo golpear puertas a los Ministerios, las consecuencias son estas, es la triste realidad, lo hemos planteado desde el año pasado, hemos hablado con el Presidente para buscar una solución alterna, tenemos las condiciones para un parte solar y acabar de una vez con esta situación”. afirmó Benito a Caracol Radio.

El mandatario aseguró que la deuda acumulada por el servicio de energía asciende a 4.600 millones de pesos y que el problema comenzó cuando Refoenergy, la empresa encargada de generar la energía a partir de biomasa, detuvo sus operaciones. Al solicitar el suministro de diésel a Terpel, principal proveedor para la generación de energía, la compañía se negó a proveer el combustible a Electrovichada, la electrificadora encargada de distribuir el servicio a más del 70% de la población.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, también aseguró que, “acorde con el programa de gobierno, y bajo la precisa indicación que dí en mi visita a Puerto Carreño, la ciudad y el territorio deben tener granjas de energía solar”.

Según el mandatario, “la demora en este procedimiento, y la pretensión de seguir usando energías fósiles no permite energía barata para la región”.

Asociaciones de energía y gas alertan graves afectaciones

Los gremios del sector energético colombiano que hacen parte del comité intergremial conformado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia, solicitan con urgencia al Gobierno Nacional pagar cuanto antes los valores adeudados por concepto de los subsidios ya otorgados a los usuarios de energía eléctrica y gas natural durante el 2024.

De acuerdo con los gremios, el sector está en una crisis financiera sistémica previsible que afecta el suministro de los servicios de energía eléctrica y de gas natural para la totalidad de los ciudadanos, en especial para los usuarios de estratos 1, 2 y 3.

“La situación es insostenible debido a que el incumplimiento en el pago de los subsidios y otorgados por las empresas prestadoras podría imposibilitar que estas puedan continuar otorgando subsidios y/o pagar a los proveedores de energía, de otros servicios, empleados y demás acreedores”.

Según los gremios, si no se cumple con el pago de los subsidios, “esto implicará incrementos de la factura que pueden llegar a ser, en el caso más extremo, hasta del 150 % o inclusive escalar hasta cortes del servicio, como ya está ocurriendo en Puerto Carreño, en el departamento de Vichada”.

El atraso actual ha desbordado la capacidad financiera de muchas compañías, afirmaron los gremios, pues no se han realizado los giros para cubrir la totalidad de los subsidios otorgados a los usuarios, los saldos de la opción tarifaria y las deudas de los usuarios oficiales.

¿De cuánto son los subsidios?

Actualmente, los subsidios otorgados por las empresas, con corte a diciembre de 2024, para energía eléctrica se encuentran en alrededor de $2.7 billones y para el caso de gas natural en $628 mil millones. Esta falta de liquidez, derivada de los montos adeudados a las empresas de energía eléctrica ha generado una mayor exposición a bolsa incrementando las tarifas para los usuarios y elevado el riesgo sistémico en el sector.

Las acciones que piden los gremios:

1. Desembolsar de manera urgente los valores adeudados a las empresas, ya que se requiere flujo de caja inmediato para sostener la operación.

2. Ajustar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 para cubrir las necesidades de subsidios y evitar desfinanciar el sector. Esto, considerando que el faltante por apropiar para el PGN 2024 fue de $1,4 billones y $540 mil millones para energía y gas respectivamente, y proyectamos para el 2025, $2,1 billones para energía y $900 mil millones para gas, como faltante de apropiación.

3. Emitir con celeridad los certificados de deuda de subsidios que han sido solicitados tanto por las empresas como por el Ministerio de Minas y Energía.

4. Titularizar la deuda actual que tiene el Gobierno con las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural.

5. Permitir la realización de un cruce de impuestos a las empresas con las que actualmente se tienen valores adeudados. Esta medida está habilitada en el Decreto 1244 de 2013, que reglamentó el artículo 196 de la Ley 1607 de 2012.

6. Ajustar y anunciar al país en el corto plazo nuevos criterios de asignación de los subsidios para focalizar los recursos existentes para menores tarifas de energía y gas a la población más vulnerable.

