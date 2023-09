¿Qué determina el valor del oro?

Hay varios modelos o cálculos diferentes para evaluar el valor razonable del oro. Foto: Agencia Bloomberg

¿Qué determina el precio del oro? Durante gran parte de la última década la respuesta fue fácil: el precio del dinero. Cuanto más bajan los tipos, más sube el oro y viceversa.

El oro es el “antidólar” por excelencia –un lugar al cual acudir para quienes desconfían de la moneda fiduciaria– , por lo que parecía natural que los precios subieran en un mundo de bajas tasas de interés reales y dólares baratos. O cuando las tasas subieron, el oro, que no produce ningún rendimiento, naturalmente se volvió menos atractivo, lo que hizo caer los precios.

Bueno, ya no.

A medida que las tasas ajustadas a la inflación se dispararon este año al nivel más alto desde la crisis financiera, los lingotes apenas han parpadeado. Los rendimientos reales -medidos por los títulos del Tesoro a 10 años protegidos contra la inflación, o TIPS, por sus siglas en inglés- saltaron nuevamente el jueves al nivel más alto desde 2009, mientras que el oro al contado cayó apenas un 0,5% el mismo día. La última vez que los tipos reales estuvieron tan altos, el oro valía aproximadamente la mitad del precio.

El desmoronamiento de la relación entre el oro y las tasas de interés reales podría ser un cambio de paradigma para el metal precioso, dejando a los inversores luchando por calcular su “valor justo” en un mundo donde las viejas ecuaciones no parecen aplicarse. También plantea interrogantes sobre si la vieja dinámica podría reafirmarse y cuándo, o si ya lo ha hecho, sólo que a partir de una nueva base.

Entonces, ¿qué es lo que mantiene altos los precios?

Los analistas señalan una combinación de compras voraces por parte de los bancos centrales –encabezados por China– e inversores que todavía apuestan a que una desaceleración económica estadounidense será buena para el oro, incluso cuando el manual habitual dice que es hora de vender.

“Nuestros modelos nos dijeron que es 200 dólares demasiado caro”, dijo Marco Hochst, gestor de cartera de Berenberg. Sin embargo, el fondo multiactivo equilibrado de 319 millones de euros (340 millones de dólares) de la empresa que él ayuda a administrar todavía mantiene alrededor del 7% de sus activos en oro. “En nuestra opinión, el futuro parece mucho más atractivo para el oro”.

Hay varios modelos o cálculos diferentes para evaluar el valor razonable del oro (muchos analistas crean los suyos propios), pero en esencia la mayoría refleja los principios básicos de dónde se comercializa el lingote en comparación con los rendimientos reales de los bonos estadounidenses y el dólar. Normalmente, los administradores de dinero venderían el metal refugio a medida que el dólar se fortalece y aumentan los intereses pagados por otros activos seguros como bonos y efectivo.

Pero no lo han hecho en la escala que se esperaría, creando una gran “prima” hasta donde los modelos dicen que debería cotizarse.

“No obtengo ningún rendimiento con el oro, pero puedo obtener rendimiento con el efectivo. ¿A dónde voy a ir? dijo Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercado de Ameriprise Financial Inc. “En ese sentido, me sorprende lo resistente que ha sido el oro”.

La “prima” ha durado más de un año, ya que un exceso récord de compras de oro por parte de los bancos centrales ayudó al metal a resistir el endurecimiento de la política monetaria a nivel mundial.

Hay algunas señales iniciales de que la demanda soberana está empezando a desacelerarse , lo que hace que el oro sea más vulnerable a las desaceleraciones. Será crucial para las perspectivas que los inversores institucionales decidan vender si los precios alcanzan nuevos mínimos.

Sin embargo, algunos analistas sostienen que, en lugar de desmoronarse por completo, la relación del oro con sus impulsores clave simplemente se ha restablecido a una base más alta.

Eso podría permitirle establecer un récord si los rendimientos o el dólar vuelven a caer, según Marcus Garvey de Macquarie, quien prevé que los precios aumentarán a 2.100 dólares la onza el próximo año a medida que la economía estadounidense se desacelere.

“Ha habido una ruptura de nivel en el precio nominal del oro”, dijo Garvey. “Una vez que los flujos financieros son un viento de cola, creo que supone un impulso decente hacia arriba”.

Una prueba de fuego puede haber sido la agitación que envolvió al sector financiero estadounidense en marzo. Los rendimientos reales y el dólar cayeron mientras el Silicon Valley Bank se tambaleaba al borde del abismo, lo que provocó nuevas entradas de fondos cotizados en bolsa respaldados por oro.

A pesar de que ya cotizaba con una prima elevada, el metal se recuperó hasta acercarse al récord que estableció durante la pandemia, pero finalmente se desplomó a medida que la crisis disminuyó y los inversores vendieron a precios más altos.

La ballena dorada no ignorará para siempre los impulsores bajistas: visión macro

Pero otros son más escépticos ante una repetición, particularmente ahora que la amenaza de una crisis bancaria ha retrocedido y los bonos ofrecen rendimientos significativos por primera vez en años. Dado que el oro parece relativamente caro, podría tener dificultades para atraer flujos significativos incluso en una desaceleración en Estados Unidos.

“Hay otros activos, como los bonos a largo plazo, que pueden utilizarse en la cartera con el mismo fin que el oro, pero con carry”, dijo Marco Piersimoni, codirector del fondo Pictet Multi Asset Global Opportunities, de 6.200 millones de euros. que ha reducido a la mitad su asignación al metal precioso en los últimos 12 meses. “En el entorno actual, el oro no es un activo de diversificación muy convincente”.

