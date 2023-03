¿Qué ha pasado con los vuelos de Viva? Así están los aeropuertos de Colombia

En el aeropuerto El Dorado siguen reportando, este 1 de marzo, demoradas y decenas de viajeros varados por la suspensión de vuelos de Viva Air. Foto: Jose Vargas Esguerra

Segundo día, miles de viajeros varados, otras aerolíneas intentando cubrir el caos que dejó la suspensión temporal de operaciones de Viva Air. ¿Qué ha pasado con los tiquetes de Viva? El último comunicado de la Aeronáutica Civil, que es del 28 de febrero, que “los pasajeros que tengan un tiquete emitido o reserva confirmada para los días 27 y 28 de febrero y para 1 de marzo de 2023 con la aerolínea Viva Air, las aerolíneas Latam, Avianca y Satena ofrecen la alternativa de transporte en las rutas compartidas, de acuerdo con la disponibilidad, sin costo adicional”.

En medio de la contingencia, Avianca, que es la empresa que busca la integración con Viva Air, informó que incrementará sus vuelos desde Bogotá a Medellín, San Andrés y Buenos Aires y dispuso para ello 4.000 sillas.

“Para el caso de Perú, Avianca dispondrá de aviones A320 que cuentan con 60 sillas más para algunos vuelos, en tanto mantiene su operación regular en la flota A139. En cuanto a Argentina, se utilizarán algunos itinerarios en la flota de doble pasillo de la familia Boeing 787 que cuenta con 70 sillas más para un total de 250 pasajeros”, explicó en un comunicado.

Avianca también informó que suspendía la venta de tiquetes para vuelos dentro de Colombia y en rutas en las que se cruce con Viva Air. Esto sucede desde ayer y hoy 1 de marzo tampoco venderá para “lograr sillas para reacomodar a los damnificados por Viva”.

Ante la avalancha de dudas, LATAM ha informado que “ofrece protección para pasajeros VIVA AIR que se vean afectados desde 21/02/23 y 02/03/2023″. Sin embargo, aclara que, esto “solo aplica para vuelos domésticos de Colombia y solo se ofrece de manera presencial en Aeropuerto de acuerdo a la disponibilidad”.

¿Qué pasa con los viajeros internacionales?

Piden permanecer atentos a las redes sociales de la Aerocivil para conocer las medidas que se tomen a lo largo de este día, cuando las directivas de Viva Air se reúnen con el presidente, Gustavo Petro, para abordar la situación.

Según datos que dio el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, un millón de usuarios se estarían viendo afectados. “Tanto con aerolíneas con operación nacional (Avianca, Satena, Latam) como las que vuelan internacionalmente (Aerolíneas Argentinas, Air Canada) se han tomado medidas para que los viajeros puedan movilizarse”, explicó Reyes en entrevistas radiales.

Así está la situación en los principales aeropuertos

Bogotá: Aeropuerto El Dorado

Reporta normalidad, aunque muchos turistas pasaron la noche en la terminal aérea. En redes sociales todavía muchos viajeros denuncian que todos los cupos están sobrevendidos y no encuentran solución a sus problemas. Los más afectados están siendo los pasajeros internacionales. “Teníamos viaje desde Medellín a México, varias paradas y luego a Estados Unidos, la aerolínea no nos solucionó nada, y aun no tenemos tiquetes; algunos nos ofrecieron las sillas vacías, pero tienen prioridad personas mayores y con hijos, solo nos han dado un jugo con galletas y ya”, denuncian en redes usuarios del aeropuerto.

Cali: Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Muchos usuarios pasaron la noche en el lugar, esperando una solución de parte de las aerolíneas. Aunque la congestión es menor que ayer, el segundo día de crisis de Viva Air sigue generando inconvenientes a decenas de viajeros, que denuncian no encontrar una respuesta a su problema.

Medellín: Aeropuerto José María Córdova

Esta mañana de miércoles nuestro Aeropuerto opera con normalidad. Los vuelos programados por las aerolíneas que mantienen sus operaciones aéreas, están cumpliendo según el itinerario. Sin embargo, usuarios reportan demoras, decenas de viajeros internacionales, principalmente, sin solucionar su problema.

Esta mañana de miércoles nuestro Aeropuerto opera con normalidad. ✅ Los vuelos programados por las aerolíneas que mantienen sus operaciones aéreas, están cumpliendo según el itinerario. — José María Córdova (@AeropuertoMDE) March 1, 2023

San Andrés: Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla

Denuncian que aquí la crisis es mayor porque hay 2.000 turistas que no han logrado abordar un avión, por cuenta de Viva. Se esperan cerca de 20 vuelos y apenas ha llegado uno para evacuar a todos los varados.

Cartagena: Aeropuerto Rafael Núñez

A esta hora los viajeros reportan largas filas para ingresar a la terminal aérea de miles de personas que intentan encontrar una aerolínea que tome los vuelos de Viva Air. Según información de Sacsa, operadora del aeropuerto, se estima la reprogramación de 13 vuelos de Viva.

¿Quiere presentar una queja contra Viva?

Si compró tiquetes con esta aerolínea y no ha podido solucionar su caso puede ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, para resolver su caso mediante la interposición de una demanda por una presunta vulneración de sus derechos como consumidor. Debe ir a través de la Delegatura: si el vuelo es nacional, la demanda debe presentarse contra la sociedad Fast Colombia S.A.S., operador de Viva en Colombia; si el vuelo es internacional, la queja o reclamo será contra Via Airlines Perú SAC. En la página de la SIC hay un espacio que en donde puede hacer el trámite: en este link.

