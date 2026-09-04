¿Qué implica el dato de desempleo de Estados Unidos y por qué preocupa la economía?

Imagen de referencia empleo en Estados Unidos. Foto: Agencia Bloomberg

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El desempleo se mantuvo estable en agosto en Estados Unidos en un nivel de 4,1 %, en un contexto de repunte de las contrataciones. En total, la economía estadounidense creó 162.000 empleos, el triple de lo que esperaban los mercados.

Las cifras de creación de empleo de los meses de junio y julio también se revisaron al alza, según informó el servicio estadístico del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

El informe muestra que el mercado laboral está resistiendo la incertidumbre provocada por la guerra con Irán y las presiones inflacionarias.

El avance generalizado de las nóminas estuvo liderado por un repunte del empleo en ocio y hotelería y en el sector público. Las nóminas manufactureras registraron su mayor aumento desde 2023, mientras las empresas constructoras sumaron la mayor cantidad de puestos de trabajo desde enero. Como destacó Bloomberg, los economistas señalan que la expansión de los centros de datos es uno de los factores que impulsan este año la demanda de trabajadores de la construcción.

Los mercados financieros recibieron el informe con cierta amargura: saben que si el empleo va bien, la Reserva Federal estadounidense (Fed) va a centrarse en la lucha contra la inflación, que sigue siendo elevada y podría echar mano a las tasas de interés para combatirla.

La perspectiva de una subida de los tipos de interés implica la posibilidad de que se encarezca el crédito.

Las perspectivas de inflación han llevado a que el mercado ahora se incline por una mayor probabilidad de que la Reserva Federal de ese país incremente sus tasas de interés en su reunión de septiembre, según indicó a este diario Gregorio Gandini, experto financiero y director de Gandini Análisis.

Hasta ahora, el Banco Central de Estados Unidos ha mantenido sus intereses quietos este año.

Aumenta la participación

La tasa de participación, que es la proporción de la población que trabaja o busca empleo, subió ligeramente al 61,6 % en agosto, su primer aumento en casi un año. El aumento se concentró entre los trabajadores más jóvenes y los de mayor edad.

Una caída de la participación en 2026, que refleja en parte el envejecimiento de la población y las medidas de la administración Trump contra la inmigración, ha contribuido a mantener baja la tasa de desempleo.

Los ingresos promedio por hora aumentaron un 0,3 % respecto de julio y un 3,1 % frente al año anterior, el ritmo más lento desde 2021.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó en un discurso la semana pasada en Jackson Hole, Wyoming, que consideraba que el mercado laboral estaba “bastante estable” y era “coherente con el pleno empleo”.

Rendimientos de bonos en máximo de dos décadas

Los rendimientos de los bonos globales (con especial énfasis en Estados Unidos) volvieron a subir a máximos que no se veían hace dos décadas.

De fondo el dato muestra que el mercado está pidiendo mayores retornos porque ve mayores riesgos en las estructuras de Estados Unidos y de otras de las principales economías.

Para el caso de Estados Unidos, estos riesgos incluyen un repunte de inflación y una deuda nacional que se encuentra en máximos históricos, llegando a USD 40 billones en julio, lo que equivale a más del 120 % del tamaño de esa economía.

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