¿Qué pasa en la Aerocivil?: esto se sabe de las denuncias y lo que responde la entidad

Aerocivil. Imagen de referencia. Foto: Aerocivil

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La Aeronáutica Civil se pronunció sobre su gestión institucional, en medio de denuncias y declaraciones que señalan un presunto tráfico de influencias al interior de la entidad.

La denuncia fue realizada por Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación del Gobierno, quien señaló la influencia que habría tenido Gabriela Muñoz para la toma de decisiones de alto nivel dentro de la Aerocivil, pese a desempeñarse como auxiliar. Se trata de competencias que excederían las funciones de su cargo.

Al respecto, la Aeronáutica Civil precisó que “ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización.

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También aseguró que “reconoce y valora el trabajo de los organismos de control del Estado” y que atenderá “cualquier observación o requerimiento” y que cooperará con cualquier solicitud que realicen las autoridades.

Por su parte, la señalada Gabriela Muñoz rechazó “las afirmaciones falsas que buscan desacreditarme mediante la mentira”. Y dijo que inició las acciones legales correspondientes por injuria, calumnia y las demás conductas que la ley determine.

¿Qué medidas toma la Aerocivil?

La entidad adelanta varias estrategias, ante esta coyuntura. Se trata de:

Revisión exhaustiva de los procesos cuestionados para verificar su estricto cumplimiento normativo.

Disposición prioritaria para entregar de forma completa la documentación que sea requerida por las autoridades.

Optimización continua de las herramientas de acceso a la información y de los mecanismos de contratación pública.

Por su parte, el Ministerio de Transporte le había pedido, hacía unos días, a la Aerocivil publicar la totalidad de las licitaciones que actualmente adelanta, así como realizar una convocatoria amplia para que todas las empresas que cumplan los requisitos puedan participar y competir en igualdad de condiciones.

La instrucción buscaba fortalecer la transparencia, garantizar la libre concurrencia de oferentes y asegurar que los recursos públicos destinados al fortalecimiento de la infraestructura y los servicios aeronáuticos se ejecuten bajo los más altos estándares de publicidad, competencia y vigilancia.

“La Aerocivil debe garantizar procesos abiertos, transparentes y con plena participación. La transparencia no solo fortalece la confianza ciudadana, sino que permite obtener las mejores soluciones para el país”, afirmó la ministra María Fernanda Rojas.

Como parte de ese proceso, la ministra también solicitó el acompañamiento de un equipo especializado de la Contraloría General de la República para realizar seguimiento permanente a los contratos relacionados con el sistema aeronáutico, con el propósito de reforzar los mecanismos de vigilancia y garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos.

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