¿Qué pasó con el descuento del SOAT?

El gobierno aún no ha firmado el decreto que permite la aplicación del beneficio. Foto: archivo

Los conductores se llevaron una sorpresa al ver que aún no se puede adquirir el descuento en el seguro, ya que había sido anunciado por el Gobierno en días pasados, la medida ha sido postergada varias veces. El Ministerio de Transporte había anunciado que el decreto se firmaría el 1 de diciembre, fecha que fue después cambiada y que nuevamente se encuentra pendiente por parte de la administración nacional.

Hasta el momento, el Presidente Gustavo Petro y el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, no se han pronunciado respecto al no cumplimiento del beneficio del SOAT. En redes sociales, las personas han culpado de la situación a las empresas aseguradoras que no han cumplido con los anuncios del Gobierno.

Las aseguradoras cuando se hace el cambio de tarifa de un año a otro, inmediatamente actualizan las tarifas desde el 1ro de Enero a las 00 hrs, pero cuando se trata de cumplir un decreto por ley se hacen los locos. Dónde está el descuento del SOAT? @SegurosMundial pic.twitter.com/UMcpNkKVT7 — Juan Diego Vargas (@juandievargas) December 15, 2022

Seguros del Estado informó mediante comunicado que “teniendo en cuenta que no hemos recibido la normatividad que establece el beneficio del 50% para determinadas tarifas de vehículos en SOAT y que aplica para pólizas expedidas a partir del 15 de diciembre de 2022, les informamos que no podemos realizar el ajuste a la tarifa en la fecha anunciada”.

Las demás aseguradoras afirman que no pueden comenzar a brindar el seguro con el beneficio si no se les ha dado instrucciones claras de cómo va a funcionar.

Además, el anuncio de este descuento ya había sido bastante criticado por cuestiones de que sería tratado más como un subsidio, pues el 50% que no pagarían los conductores iría por parte del Gobierno. Diferentes sectores cuestionaron el origen de los fondos para cubrir el descuento, así como la forma en la que funcionaría con las distintas entidades de salud. También, el beneficio se pactó como una de las estrategias del Gobierno para evitar un paro con los conductores, especialmente con los motociclistas que han venido protestando.