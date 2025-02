¿Qué son los aranceles, cómo nos impactan y por qué se habla tanto de ellos?

Donald Trump anunció un incremento en los aranceles que se le cobran a México, China y Canadá. Foto: (EPA) EFE - Luis Torres

Los aranceles suelen ser esos temas que, por su naturaleza, no despiertan el interés de muchos, aunque nos impactan a todos.

Según el portal de consultas económicas, Economipedia, los aranceles son tarifas que se imponen sobre los productos o servicios que entran y salen de un país. El propósito de estos es proteger a las industrias locales de la competencia extranjera.

En palabras simples, si en un país hay empresas que producen, por ejemplo, camisetas, pero a la vez hay otras que importan el mismo producto a un precio considerablemente más bajo, se podría establecer un arancel (un porcentaje sobre el valor de la mercancía, el cual se le tributa a la nación) para nivelar la cancha en la que compite la empresa que tiene el producto nacional con la que tiene producto importado.

Casi todos los productos que hay a nuestro alrededor están intermediados por aranceles, por lo que cualquier cosa que pase con los mismos será algo que impacte nuestros bolillos (tanto para bien como para mal).

Los aranceles, además, tienen un rol protagónico en las relaciones entre los países. Una vez más, la intención de estos es que las naciones puedan proteger sus intereses, encontrando beneficios y oportunidades mediante estos acuerdos.

Colombia, particularmente, tiene una gran variedad de acuerdos comerciales, entre los que se destacan los Tratados de Libre Comercio (TLC) que sostiene con Estados Unidos y la Unión Europea. A estos se suman los acuerdos regionales, como el de la comunidad andina (CAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Alianza del Pacífico.

Finalmente, los aranceles también pueden ser un instrumento de castigo o sanción en medio de tensiones geopolíticas, y otro tipo de escenarios. En los últimos años hemos visto ejemplos de esto en contra de países como Rusia, tras la invasión de Ucrania, en rubros como los combustibles y exportaciones tecnológicas.

¿Por qué se está hablando de aranceles?

La creciente conversación en torno a los aranceles corre por cuenta de Donald Trump, presidente de Estados Unidos que desde su candidatura anunció ajustes en la política comercial.

En los últimos días, el mayor mandatario estableció que los cambios en los aranceles se materializarían el 4 de febrero. De hecho, este 3 de febrero sería la última oportunidad que tendrían los gobiernos de China, México y Canadá para aplacar, suspender o cancelar las medidas anunciadas por Trump.

Una jugada que, según los analistas, no tendría efectos tan positivos para la nación norteamericana, debido a su alta dependencia de productos importados. Lo que se vería en el corto y mediano plazo sería un incremento en la inflación, pues son los consumidores finales los que terminan pagando los incrementos arancelarios.

Aún así, el presidente norteamericano reconoce que será un esfuerzo que “valdrá la pena”, para que “Estados Unidos sea grande otra vez”.

Según lo anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se están analizando respuestas (que también serían incrementos arancelarios a modo de represalia) para responder a las medidas anunciadas por Trump. Una guerra comercial que muchos ya han calificado como “estúpida” e “innecesaria”.

¿Cómo nos impacta?

Si bien Colombia no está en la lista de países anunciada por Trump, eso no quiere decir que no pueda sentir coletazos de lo que pueda ocurrir.

Uno de los temas que tuvo en cuenta el Banco de la República el pasado viernes en su decisión de hacer una pausa en el recorte de las tasas de interés en Colombia fue la incertidumbre en los mercados locales relacionada con los aranceles.

Leonardo Villar, gerente del Banco, explicó que esta incertidumbre no solo tiene que ver con la relación de Colombia con Estados Unidos (que pasó por un momento complejo el pasado domingo 26 de enero), sino también la de Estados Unidos con Canadá, México y China, que puede generar “problemas geopolíticos a nivel global y que se ha manifestado en aumento en la tasa de interés de largo plazo de los mercados financieros internacionales”.

Durante el primer Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, realizado en Panamá la semana pasada, varios expertos internacionales advirtieron que las medidas proteccionistas de Estados Unidos pueden afectar la economía de la región. Como ya se dijo, es esperable que más aranceles a las importaciones impulsen la inflación de Estados Unidos; si eso ocurre, la Reserva Federal podría bajar más lentamente las tasas de interés, mantenerlas o, en el peor de los casos, subirlas. Lo que también tiene un efecto en el precio del dólar y, por ende, en la inflación colombiana y el valor de su deuda externa.

Otros analistas también consideran que las afectaciones a Colombia se podrían derivar de los impactos que se registren en las cadenas de suministro de los principales productos que importa o exporta nuestra nación, en donde haya una implicación de México, China y Canadá.

Por otro lado, hay quienes, en este contexto, ven oportunidades para Colombia. Un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) indica que es posible posicionar al país como socio estratégico, pues se identificaron 144 partidas con ventaja comparativa revelada (VCR) frente a China, 43 frente a Canadá y 37 frente a México. Los productos pertenecen a sectores como agroindustria, textiles, manufacturas, productos químicos, plásticos y bienes de valor agregado.

