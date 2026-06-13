Quibdó y Manizales: dos realidades opuestas en el mapa de pobreza monetaria

En 2025, la línea de pobreza fue de COP 482.041 mensuales por persona, 4,7 % más que el año anterior. Foto: El Espectador

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Colombia registró en 2025 la menor pobreza monetaria desde que el DANE lleva una serie comparable. El indicador nacional cayó a 28 %, frente al 31,8 % del año anterior, y cerca de 1,8 millones de personas salieron de esa condición.

La cifra marca un avance importante. Vista desde las ciudades, la historia se vuelve más desigual.

Quibdó terminó 2025 con una incidencia de pobreza monetaria de 61,7 %. Riohacha registró 45,4 %. Valledupar llegó a 47,5 %. En el otro extremo aparecen Manizales, con 13,2 %; Bogotá, con 17,8 %; y Pereira, con 21,2 %.

La brecha es difícil de ignorar. Entre Quibdó y Manizales hay casi 49 puntos porcentuales de diferencia. En una ciudad, más de seis de cada diez habitantes viven en pobreza monetaria. En la otra, poco más de uno de cada diez. Dos realidades económicas que conviven dentro del mismo país.

Los caminos que se separaron tras la pandemia

La recuperación posterior a la pandemia tampoco avanzó al mismo ritmo.

Las diferencias también saltan cuando se sigue la trayectoria de cada ciudad tras la pandemia. En cinco años, Bogotá redujo su pobreza monetaria del 40,1 % al 17,8 %; Villavicencio, de 43,1 % a 23,4 %, y Armenia, de 45,3 % a 25,1 %.

Son descensos de entre 19 y 22 puntos porcentuales en apenas cinco años.

Sin embargo, mientras algunas ciudades lograron recuperar rápidamente el terreno perdido durante la crisis sanitaria, otras siguen atrapadas en niveles de pobreza que poco se diferencian de los observados años atrás.

Dos casos: Quibdó pasó de 67,3 % a 61,7 % y Valledupar bajó de 53,5 % a 47,5 %. Una caída cercana a los seis puntos porcentuales en el mismo periodo de tiempo.

El Caribe sigue concentrando los mayores rezagos

Riohacha, Sincelejo y Valledupar aparecen una y otra vez entre las ciudades con mayores niveles de pobreza monetaria. La caída nacional no alcanzó para modificar de manera sustancial esa geografía.

Cartagena ilustra bien esa dinámica. En 2017 registraba una incidencia de pobreza monetaria de 35 %. Ocho años después alcanzó 41,1 %. Barranquilla también terminó 2025 por encima de su nivel de 2017, al pasar de 24,8 % a 29,7 %.

La conclusión resulta llamativa porque Colombia llega a su menor nivel de pobreza monetaria desde 2012. Aun así, varias ciudades de la costa Caribe continúan ubicándose muy por encima del promedio nacional y conservan posiciones similares a las que ocupaban hace casi una década.

El mejor año para Colombia no fue el mejor año para todas las ciudades

La mejora tampoco fue uniforme durante 2025.

Mientras el país redujo la pobreza monetaria de 31,8 % a 28 %, varias ciudades se movieron en dirección contraria. Diez registraron aumentos frente al año anterior.

Valledupar mostró uno de los deterioros más pronunciados al pasar de 40,2 % a 47,5 %. Cartagena subió de 34,6 % a 41,1 %. Santa Marta pasó de 28,6 % a 37,9 %. También aumentaron Quibdó, Neiva, Barranquilla, Cali y Medellín.

El contraste es relevante porque el propio DANE atribuye la caída nacional de la pobreza al crecimiento de los ingresos laborales. El empleo permitió que millones de personas mejoraran sus ingresos, pero ese impulso no llegó con la misma intensidad a todos los territorios.

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Una pobreza menos extendida, pero aún muy localizada

Las cifras nacionales muestran un país que avanza. La pobreza monetaria cayó a mínimos históricos (28 %), la pobreza extrema también retrocedió (9,6 %) y la multidimensional (9,9 %) continuó su descenso de cinco años consecutivos.

Pero el gráfico de ciudades cuenta una historia complementaria.

La pobreza ya no golpea a la misma proporción de colombianos que hace una década, pero sigue concentrándose en los mismos lugares. Las ciudades que mejor están, sus resultados siguen aumentando la brecha con respecto a las que están más rezagadas. Y si bien algunas ya se acercan a niveles inferiores al 20%, otras se mantienen alrededor del 50%, o incluso por encima del 60%.

Colombia mejoró. El mapa, bastante menos.

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