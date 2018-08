¿Quién está interesado en ayudar a privatizar Tesla?

El fondo soberano de Arabia Saudita quiere formar parte del grupo de inversores que se forme para retirar de la bolsa a Tesla. La propuesta de Elon Musk se enfrenta esta semana a un mayor escrutinio de parte del consejo del fabricante de vehículos eléctricos, asesores e inversores.

El Fondo de Inversión Pública del reino saudita, que adquirió recientemente un tímido 5 % de Tesla, está explorando cómo podría formar parte de la posible operación, según personas conocedoras de los planes. Pero con un precio potencial de US$82.000 millones para financiar la operación, lo más probable es que Tesla requiera también de otras fuentes de financiamiento.

Los miembros del consejo de Tesla se reunirán esta semana con asesores financieros para evaluar la propuesta de Musk. Es probable que planteen a Musk, quien ejerce de presidente, que se abstenga de participar en la reunión, según informó CNBC. Además, los consejeros habrían sugerido a Musk contratar sus propios asesores.

Musk quiere evitar que la empresa termine en poder de uno o dos grandes accionistas y en su lugar prefiere obtener el financiamiento de un grupo mayor, y además estaría buscando otros potenciales inversores, como gestores de fondos, dijeron las personas consultadas.

El tweet con el que Musk anunció el plan -y su declaración de tener “financiación asegurada”- sorprendió a los inversores. El empresario debe aún demostrar que tiene el financiamiento suficiente. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está investigando si el mensaje estaba basado en hechos reales, según una persona conocedora del tema. Al menos dos inversores han demandado a Musk y Tesla por supuesta manipulación del precio de la acción. Si bien el empresario tiene 20 % de Tesla, aún requeriría de unos US$60.000 millones para comprar la participación de los demás accionistas.

El Fondo de Inversión Pública no respondió a las solicitudes para abordar este tema, y Tesla declinó comentar.

Para Tesla no será fácil obtener el financiamiento necesario, según Nannan Kou, socio sénior en Bloomberg NEF en Pekín. “Es difícil para Tesla para convencer a los inversores en general de que la producción aumentará rápidamente. Así que el inversor potencial debe ser paciente y tener una visión de largo plazo”.

Discusiones previas

Intentos anteriores para sacar a Tesla de la bolsa fracasaron. Musk y Masayoshi Son, de SoftBank Group, mantuvieron conversaciones sobre el plan el año pasado, según personas al tanto de las conversaciones. El plan fracasó debido a un desacuerdo respecto a la configuración de la propiedad de la empresa.

SoftBank no planea participar como fuente de capital potencial en la privatización de Tesla, afirman personas conocedoras del tema, quienes pidieron no ser identificadas porque los detalles no son públicos.

Las conversaciones con el fondo saudita comenzaron antes del polémico tweet del 7 de agosto, en el que Musk anunció estar analizando sacar a la empresa de la bolsa. El fondo saudita ve en su inversión en Tesla una vía estratégica para el mayor productor de crudo del mundo a fin de protegerse de un declive del petróleo, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas.