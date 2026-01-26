Recaudo de impuestos cerró 2025 en COP 296 billones y no alcanzó la meta

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

La meta de recaudo fijada por el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para 2025 era de COP 305,5 billones, pero el resultado final no la alcanzó.

De acuerdo con las más recientes cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el recaudo tributario cerró el año en COP 296 billones.

De ese total, el 82,95 % provino de impuestos ligados a la actividad económica interna, por COP 245,53 billones, mientras que el 17,05 % estuvo asociado al comercio exterior, con COP 50,47 billones.

El resultado también quedó por debajo de la proyección del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que había estimado un recaudo anual de COP 297,2 billones, lo que dejó una diferencia de COP 1,2 billones frente a ese cálculo.

Los tributos que impulsaron el recaudo

Por tipo de impuesto, la principal fuente de recaudo en todo 2025 fue la retención en la fuente de renta, que aportó COP 103,6 billones, equivalente al 35 % del total anual. Le siguieron el IVA, con COP 64,3 billones (21,7 %), y los tributos de aduanas, que sumaron COP 50,46 billones, lo que representó el 17,1 % del recaudo del año.

En diciembre de 2025, el recaudo bruto ascendió a COP 18,91 billones, impulsado principalmente por los tributos asociados a la actividad económica interna, que representaron el 77,58 % del total mensual, con ingresos por COP 14,67 billones. Los impuestos ligados al comercio exterior sumaron COP 4,24 billones, equivalentes al 22,42 %, según el informe de la DIAN.

Durante ese mes, el impuesto que más aportó al recaudo fue la retención en la fuente a título de renta, con ingresos por COP 10,05 billones, lo que representó el 53,2 % del total mensual. Le siguieron los tributos aduaneros, con COP 4,23 billones (22,4 %), el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) también conocido como 4x1.000, con COP 1,91 billones (10,1 %), la retención del IVA, con COP 1,11 billones (5,9 %), y otros conceptos por COP 1,58 billones (8,4 %).

Además, durante diciembre se utilizaron COP 1,74 billones en Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS), una herramienta que permite a los contribuyentes compensar obligaciones tributarias.

