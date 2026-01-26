Crece la presión y el dólar se debilita: los factores que tiene en alerta a los mercados

Imagen de referencia. Foto: Agencia Bloomberg

La posibilidad de que Estados Unidos se sume efectivamente a Japón en una intervención cambiaria es solo el golpe más reciente para una moneda que ya enfrenta presiones desde múltiples frentes.

El dólar se debilitó frente a la mayoría de sus principales pares, el yen dio un salto y el oro alcanzó un récord el lunes, mientras los inversionistas debatían cómo una eventual intervención conjunta para respaldar a Japón podría deteriorar aún más el ánimo hacia el billete verde. La moneda estadounidense acaba de registrarse su peor semana desde mayo, luego de que la imprevisibilidad de la formulación de políticas en Washington sacudiera a los mercados financieros. En el mercado de opciones, la valoración del dólar se encamina a su nivel más bajista al menos desde 2011.

Para muchos observadores del dólar, las señales de respaldo de Estados Unidos para fortalecer al yen reabren el debate sobre una posible intervención cambiaria coordinada para guiar al billete verde a la baja frente a socios comerciales clave. La lógica es que un pacto de este tipo ayudaría a los exportadores estadounidenses a competir con rivales como China y Japón, aunque también plantearía dudas sobre el valor a largo plazo de la principal moneda de reserva mundial.

En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro define la política cambiaria y autorizaría cualquier intervención, que normalmente es ejecutada por la Reserva Federal actuación como su agente.

“Si la Fed de Nueva York decide sumarse, eso amplificaría el repunte del yen, y no solo por razones simbólicas”, dijo Gareth Berry, estratega de Macquarie Group Ltd. “Japón tiene muchos dólares para vender, pero la Fed de Nueva York tiene una cantidad infinita. También se interpretaría como una señal de que Trump quiere un dólar más débil en general”.

El índice Bloomberg Dollar Spot ha caído más del 9 % desde el inicio del año pasado. Los riesgos en torno a la independencia de la Fed y las expectativas de que el sucesor del presidente del banco central, Jerome Powell, sean influenciados por el presidente Donald Trump para recortar rápidamente la tasa de interés han pesado sobre la moneda estadounidense, al igual que un creciente déficit presupuestario, las preocupaciones por la laxitud fiscal y una polarización política cada vez mayor.

El debate sobre un posible pacto de cambio se reavivó el viernes cuando los operadores informaron que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York había contactado a instituciones financieras para consultar sobre el tipo de cambio del yen. En Wall Street, esas consultas fueron vistas como un posible paso previo para que Japón interviniera con apoyo de Estados Unidos.

La intervención coordinada para apuntalar al yen es poco frecuente: un episodio ocurrió en 1998 y otro fue el Acuerdo del Plaza, un pacto de 1985 entre Estados Unidos, Francia, Japón, el Reino Unido y la entonces Alemania Occidental para debilitar al dólar.

A inicios del año pasado, los analistas debatieron la probabilidad de un llamado Acuerdo de Mar-a-Lago, impulsado por un documento de investigación del economista del gobierno de Trump y actual miembro de la junta de gobierno de la Reserva Federal, Stephen Miran, sobre el debilitamiento deliberado del dólar.

“Cuando el Tesoro de Estados Unidos empieza a hacer llamadas, por lo general es una señal de que esto ha dejado de ser una historia cambiaria normal”, dijo Anthony Doyle, director de inversiones de Pinnacle Investment Management. “La posibilidad de una acción coordinada limita el alza del dólar frente al yen y vuelve más frágil la apuesta larga por el dólar”.

Las opciones muestran que los operadores están pagando más por protección ante un dólar más débil. Los diferenciales de riesgo, que capturan el posicionamiento y el sentimiento, se han desplazado no solo en los pares con el yen, sino también en las principales monedas. En el caso del euro, por ejemplo, el sentimiento se ha tornado el más alcista desde mayo.

También ha aumentado la demanda por opciones que pagan si las monedas registran movimientos mayores a los previstos. Los operadores están ahora más convencidos desde abril de que el euro tendrá un movimiento significativo frente al billete verde durante los próximos meses.

El yen se fortaleció más de 1 % en las operaciones asiáticas del lunes, mientras que el indicador del dólar de Bloomberg cayó 0,4 %, ampliando la baja de 1,6 % de la semana pasada. Eso ocurrió después de que Trump suavizara los aranceles contra Europa por su intento de tomar el control de Groenlandia, para luego retirarlos abruptamente. El sábado, amenazó con aranceles del 100 % a Canadá si alcanzaba un acuerdo comercial con China.

En otros mercados el lunes, el oro subió por encima de USD 5.000 la onza por primera vez. Los metales preciosos atraviesan un repunte récord, ya que el aumento de los riesgos geopolíticos ha dado impulso a la llamada operación de degradación monetaria, en la que los inversionistas se alejan de las monedas fiduciarias.

Aun así, persiste el debate sobre si el gobierno de Trump realmente favorece un dólar más débil. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el año pasado que Estados Unidos mantiene una política de “dólar fuerte” y descartó las preocupaciones sobre el estatus del billete verde como principal moneda del mundo.

“El precio del dólar no tiene nada que ver con una política de dólar fuerte”, dijo Bessent a Bloomberg Television en ese momento.

Para Daniel Baeza, vicepresidente sénior de Frontclear, cualquier señal de acción coordinada podría golpear el sentimiento hacia el billete verde.

“La señal más importante es la coordinación de políticas”, dijo. “Si los mercados interpretan la coordinación como una disposición a tolerar condiciones globales de dólar más laxas, especialmente junto con una reacción moderada de la Fed, eso podría reforzar una debilidad de corto plazo del dólar”.

