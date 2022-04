Recomendaciones para viajar seguro por carretera en esta Semana Santa

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La temporada de Semana Santa es uno de los momentos del año en el que la gente más viaja por las carreteras nacionales.

Durante la Semana Santa se prevé que 8.326.792 vehículos se movilicen por los principales corredores viales del país (paso peaje). El año pasado esta cifra fue de 8.244.354 vehículos, según cálculos del Ministerio de Transporte.

Las autoridades también proyectan que, a través de las terminales terrestres, se movilicen 2.658.493 vehículos; mientras que para el año pasado esta cifra fue de 1.983.950.

Así como aumenta la movilización de viajeros por tierra, también lo hace, lastimosamente, la accidentalidad en las vías nacionales. Semana Santa suele ser uno de los puntos del año en el que más se concentran las víctimas mortales y los lesionados por siniestros viales.

De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo que va corrido del año, las muertes por siniestros viales se han incrementado en 10,08 % frente al mismo periodo de 2021. Esto significa que este año han muerto 1.136 personas, frente a las 1.032 que se registraron el año pasado en esta ventana de tiempo.

Los lesionados han tenido un incremento aún más dramático, pues el crecimiento ha sido de 57,31 %, lo que se traduce en 2.410 personas heridas en siniestros viales en lo que va corrido de 2022, frente a las 1.532 registradas en este tiempo en 2021.

Ahora bien, esta información no se hace pública con el ánimo de asustar ni generar pánico, sino con la firme convicción de que ver los datos puede ayudar a generar consciencia entre los usuarios de la red de carreteras, bien sea conductores de vehículos, motociclistas, ciclistas o peatones.

Suena algo trillado y en justicia lo es, pero no por eso deja de ser importante: el llamado de las autoridades es para que todos los actores de las vías salgan a disfrutar de la temporada de fin de año, pero lo hagan respetando los límites de velocidad, las señales de tránsito, no bebiendo y manejando y, en general, utilizando el sentido común a la hora de tomar camino.

El llamado es particularmente más importante para los usuarios de motos. De los 1.136 muertos en siniestros viales que se han registrado hasta este momento, 668 eran motociclistas, lo que representa casi 60 % de todos los muertos en las vías nacionales (58,8 % para ser exactos).

En el caso de las personas lesionadas, el panorama es igual, de cierta forma: de los 2.410 heridos que van hasta el momento, 1.403 son usuarios de moto (58,2 % del total).

Principales recomendaciones de seguridad vial

- La primera recomendación es que siempre que se vaya a movilizar haga una revisión completa de su vehículo: llantas, luces, frenos, parabrisas, documentos.

- En general, las tres principales causas de mortalidad en siniestros viales son el exceso de velocidad, el no respeto de las señales de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol o el llamado guayabo. De ahí que la segunda recomendación es evitar estos comportamientos.

- El tercer consejo tiene que ver con preparar la ruta: revisar cuáles son los puntos ceíticos, si está lloviendo, conocer las características de las vías. Una recomendación muy útil es comunicarse con el #767 para enterarse de novedades en su ruta (deslizamientos, cierres por construcción o accidentes, por ejemplo).

Otros consejos para viajar por carretera

-Cuide su alimentación antes de manejar. El consumo de comidas abundantes o ricas en grasas antes de tomar carretera y, en general, alimentos con alto contenido de grasas saturadas, carbohidratos y azúcares pueden desencadenar un microsueño. Este fenómeno se caracteriza por durar tan sólo unos segundos en los que el cerebro pareciera desconectarse. Si un conductor tiene un microsueño mientras se desplaza a 80 kilómetros por hora puede llegar a recorrer 45 metros sin ningún tipo de atención, reacción ni discernimiento.

-Piense en su comodidad, ajuste el asiento a una distancia cómoda de los pedales y los controles; el espaldar con una inclinación de unos 120 grados. Use solo durante el día gafas polarizadas negras, nunca con filtros ámbar o azules (disipan algunos colores como el rojo), pero no las use en la noche, ni con niebla o lluvia. Disponga de un termo en el cual tenga agua fría o una bebida hidratante. No piense en bebidas energizantes.

- Revise su equipo de carreteras, verifique que el extintor no esté vencido. La linterna con pilas y el equipo para cambio de las llantas en buen estado. El sitio más adecuado para llevar el extintor es debajo del asiento del pasajero o copiloto, ya que está al alcance de los acompañantes y es fácil de sacar. En la medida de las posibilidades procure no guardarlo en el baúl, tampoco bajo del asiento del conductor, pues, si el soporte se daña, el extintor podría rodar hacia los pedales, bloquearlos y causar un siniestro.

-Infórmese acerca de los números de emergencia de las concesiones por las cuales pasará, apúntelos en su celular para recibir asistencia si la necesita (también suelen estar escritos en los tiquetes de los peajes, por cierto).

