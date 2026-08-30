Gobierno anuncia el inicio de la reconstrucción tras el terremoto en Colombia

El balance oficial del terremoto deja 331 muertos, 4.497 heridos y daños en más de 230.000 viviendas. Foto: EFE - Mario Baos

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El presidente de la República anunció este domingo el comienzo de una nueva etapa en la respuesta al terremoto que golpeó a Colombia: la reconstrucción de las zonas afectadas. El mandatario aseguró que el Gobierno comenzará a recuperar viviendas, escuelas, hospitales, carreteras y sistemas productivos, sin suspender las labores de búsqueda de las 152 personas que todavía permanecen desaparecidas.

“Hoy quiero anunciarle al país que comenzamos una nueva etapa: la reconstrucción de la patria”, afirmó el jefe de Estado. Según explicó, el inicio de esa fase no significa que el Gobierno abandone la atención humanitaria ni el acompañamiento a las familias damnificadas. “Mientras exista una persona desaparecida, nuestros equipos mantendrán las capacidades necesarias para encontrarla”, agregó.

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El balance presentado por el presidente da cuenta de la magnitud de la emergencia. Hasta el momento, 331 personas han muerto, 4.497 resultaron heridas y 152 continúan desaparecidas. El terremoto dejó 452.782 personas afectadas, pertenecientes a 213.400 familias, en 497 municipios de 16 departamentos.

Los daños materiales también son considerables. De acuerdo con las cifras entregadas por el mandatario, 35.987 viviendas quedaron destruidas y otras 198.601 sufrieron averías. Además, resultaron afectados 4.261 centros educativos, 404 centros de salud, 121 acueductos, 89 puentes vehiculares y 482 vías.

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“La dimensión de la destrucción es inmensa, pero más grande será nuestra determinación para reconstruir a Colombia”, señaló el presidente. La nueva fase anunciada por el Gobierno incluye la recuperación de la infraestructura pública, la reactivación del campo y la construcción de soluciones de vivienda para las familias que perdieron sus hogares.

El mandatario también hizo un reconocimiento a los organismos que participaron en las operaciones de búsqueda y rescate. Según el balance oficial, en las zonas afectadas trabajaron 1.849 rescatistas y 54 grupos nacionales e internacionales. A ellos se sumaron más de 144 especialistas provenientes de países que enviaron personal para apoyar las labores de emergencia.

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“Ninguna familia puede sentir que el Estado dejó de buscar a uno de los suyos”, sostuvo el presidente al reiterar que los equipos permanecerán desplegados mientras haya desaparecidos. También agradeció la asistencia internacional y la movilización de ayudas desde diferentes regiones del país.

De acuerdo con el Gobierno, Colombia recibió más de 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional provenientes, entre otros países, de Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Suecia. Desde Bogotá se habrían despachado más de 2.640 toneladas de ayudas en cerca de 170 vehículos de carga y aeronaves, mientras Norte de Santander movilizó 105 toneladas y Antioquia coordinó el envío de otras 22 hacia el Chocó.

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El presidente destacó además la campaña “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, que habría reunido y entregado cerca de 4.386 toneladas de ayudas. “Esta tragedia nos golpeó profundamente, pero también nos recordó de qué estamos hechos los colombianos”, concluyó.

Gobierno confirma fin a tres mesas de diálogo de paz

Durante su intervención, el presidente también anunció un giro en la política de paz y seguridad. El mandatario aseguró que decidió terminar tres procesos de diálogo que habían sido heredados del gobierno anterior y que, según dijo, no mostraban una “voluntad real y verificable de paz”. La decisión quedó plasmada en nueve resoluciones expedidas por el Gobierno.

Las medidas ponen fin a los espacios adelantados con las estructuras vinculadas a alias “Calarcá”, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Las resoluciones también dejan sin efecto los reconocimientos y designaciones que permitían la participación oficial de representantes, voceros y negociadores de esas organizaciones en las mesas.

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“He decidido poner fin a tres procesos de falsa paz, de falso diálogo”, aseguró el mandatario, quien calificó la política de “paz total” de su antecesor como una “claudicación del ejercicio de la soberanía a favor del narcoterrorismo”. Según explicó, su Gobierno no mantendrá espacios de negociación con organizaciones que continúen involucradas en hechos de violencia y actividades criminales.

“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad”, afirmó. El presidente agregó que se acabaron “las mesas sin resultados y los beneficios sin que haya contraprestaciones reales”.

Finalmente, advirtió que las estructuras que permanezcan en armas enfrentarán “toda la capacidad legítima del Estado” y resumió la orientación que tendrá su política de seguridad: “La paz se garantiza y se impone con la fuerza legítima de las armas y las leyes de la República”. Y agregó: “No habrá paz a cambio de impunidad. Habrá autoridad, justicia y Estado en cada rincón de Colombia”.

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