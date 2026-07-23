Reconstruir Venezuela costará al menos US$19.600 millones, según el Banco Mundial

Fotografía que muestra una máquina realizando labores de remoción de escombros en edificios destruidos por terremotos durante el viernes 18 de julio de 2026, en Caraballeda (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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Los dos terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio causaron daños por USD 19.600 millones en edificios e infraestructura, equivalentes al 18 % del PIB del país, según una evaluación preliminar del Banco Mundial publicada este jueves.

Sin financiación pública y privada suficiente, la reconstrucción podría extenderse a más de una década.

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Los dos sismos golpearon la zona con apenas 39 segundos de diferencia y dejaron casi 5.400 muertos y 16.740 heridos. Casi la mitad de los costos corresponde a vivienda residencial, y el estado de La Guaira junto al Distrito Capital, que incluye el centro de Caracas, concentran alrededor de la mitad de los daños totales.

La estimación se sitúa muy por debajo de la de las Naciones Unidas, que calcula los daños en alrededor de USD37.000 millones.

Además, más de 900 escuelas en nueve estados y 38 hospitales resultaron dañados. Las infraestructuras energéticas, en cambio, sufrieron daños “relativamente menores”, según el informe del Banco Mundial

Las cifras de la reconstrucción de Venezuela

“Un informe como este suele tardar meses en elaborarse, pero necesitábamos hacerlo con mayor rapidez porque la rapidez de la reconstrucción será clave”, dijo Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

“(El informe) Puede ayudar a orientar las decisiones de financiación que debe tomar el gobierno y mejorar la coordinación entre los socios”, agregó Cordeiro.

Completar la reconstrucción en cinco años exigiría movilizar USD 9.800 millones en financiación pública adicional y USD 9.600 millones en inversión privada. Sin esos recursos, los esfuerzos se prolongarían a por lo menos una década.

Conseguir esa financiación no será sencillo. Venezuela lleva más de dos décadas desconectada de los prestamistas multilaterales y permanece en situación de impago desde 2017. El Banco Mundial indicó que trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para coordinar el apoyo técnico y financiero.

Otro lastre llegaría por el lado de la deuda: si el gasto adicional se “financiara íntegramente mediante deuda externa no concesional, aumentaría en 8,1 puntos porcentuales la relación deuda/PIB de Venezuela para 2036”, advierte el informe.

“Venezuela necesita más inversión”, afirmó Cordeiro, quien agregó que “el banco seguirá siendo un socio técnico y estamos realizando evaluaciones sobre cómo apoyar al gobierno, incluida la financiación, para encontrar formas de atraer inversión privada de manera eficaz”.

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