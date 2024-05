Ponencia para cuarto debate de la pensional trae cambios para el fondo de ahorro

Foto del tercer debate sobre la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La ponencia para el cuarto debate de la reforma pensional, que se radicó este miércoles, trae cambios para el comité directivo del fondo de ahorro que crea la iniciativa, después de la polémica por lo aprobado en el tercer debate.

Inicialmente, el Gobierno propuso que Colpensiones administrara el fondo, pero la plenaria del Senado decidió que este debería quedar en manos del Banco de la República, con el fin de blindar los recursos.

En el tercer debate se hicieron varios cambios en el artículo 93, uno de ellos generó polémica. El documento que salió de la Comisión Séptima de la Cámara (tercer debate) decía que el comité del fondo estaría conformado por el ministro de Hacienda; el ministro de Trabajo; el director del Departamento Nacional de Planeación; cuatro expertos nombrados por el presidente de la República para periodos prorrogables de cuatro años; el presidente de Colpensiones con voz, pero no voto; un representante de los trabajadores, uno de los afiliados y uno de los pensionados.

Que la elección de los expertos quedara en manos del presidente y no del Banco de la República (como decidió el Senado) generó críticas, por el poder que tendría el mandatario sobre el comité.

Varios congresistas, incluyendo al representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, que propuso la modificación, explicaron que el cambio respondía a las solicitudes del Banco de la República. El mismo banco central dijo en una carta que consideraba “inadecuado” que el nombramiento de miembros del comité quedara en cabeza de su junta directiva.

Para zanjar las dudas, en la ponencia para cuarto debate en la plenaria de la Cámara cambió la conformación del comité: ya no estará el director del DNP, solo habrá un representante de los pensionados (no habrá de trabajadores y afiliados) y ahora serán tres y no cuatro los expertos. El nombramiento lo hará el presidente, pero a partir de una terna presentada por la junta directiva del Banrep.

Así las cosas, el comité estaría conformado por el ministro de Hacienda; el ministro de Trabajo; tres expertos (en gestión de inversiones, riesgos financieros o actuaría); un representante de los pensionados que tendrá voz, pero no voto y el presidente de Colpensiones que tendrá voz, pero no voto. La secretaría técnica del comité estará a cargo del Banco de la República.

Entre otras cosas, el comité se encargará de aprobar la política de administración de los recursos y presentar un informe anual de rendición de cuentas. La administración del fondo estará a cargo del Banco de la República.

Claves de la reforma

Con la propuesta se acabaría la competencia entre Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con la creación de un sistema con cuatro pilares:

Pilar solidario: contempla una renta básica que corresponderá como mínimo a la línea de pobreza extrema (cerca de $232.000) para las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) y para personas en condición de discapacidad (hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50).

Pilar semicontributivo: beneficiaría las personas (en los mismos rangos de edad del solidario) que cotizaron entre 300 y menos de 1.000 semanas. En el sistema actual, a quienes no cumplen los requisitos de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses); con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia que tendrá un subsidio de 20 % para los hombres y de 30 % para las mujeres.

Pilar contributivo: la ponencia para cuarto debate mantiene el umbral de cotización. Así las cosas, todos los afiliados al sistema cotizarán a Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos y de ahí en adelante, en alguno de los fondos privados.

El cuarto pilar es de ahorro voluntario.

El Gobierno espera que la discusión del proyecto arranque el martes de la próxima semana.

