Reforma tributaria: comisiones económicas debaten ponencia de archivo

Debate de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las comisiones económicas (Terceras y Cuartas de Cámara y Senado) avanzan este miércoles en el primer debate de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, que busca aumentar el recaudo de impuestos en COP 16,3 billones para financiar el presupuesto de 2026.

Sobre la mesa hay cuatro ponencias: la positiva, que se radicó con solo seis firmas, y tres de archivo. Una de las tres ponencias negativas cuenta con la firma de 10 de los 17 senadores de la Comisión Tercera del Senado.

Teniendo en cuenta que para pasar el primer debate la propuesta necesita el visto bueno de las cuatro comisiones económicas, la negativa de la Comisión Tercera del Senado, en la que se especula que hay más de 10 senadores a favor del archivo, sería suficiente para hundir la propuesta.

También lea: La reforma tributaria tiene el camino cuesta arriba, pero en el Congreso hay un plan B

Las comisiones económicas arrancan el debate con la primera ponencia radicada: ponencia de archivo de la representante Katherine Miranda (Alianza Verde).

Miranda dijo que la reforma sacrifica “el crecimiento, la competitividad y la estabilidad de la clase media y baja y del sector productivo”.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo ante las comisiones económicas que el primer capítulo del debate se dio en la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026, que pasó de COP 556,9 billones a COP 546,9 billones, gracias a un acuerdo Gobierno-Congreso.

“En la decisión de establecer esta propuesta de presupuesto quedó absolutamente clara la necesidad de incorporar una ley de financiamiento. Es decir, el Congreso aprobó el presupuesto con una mayoría representativa sobre la conciencia, claridad y la necesidad de implementar una ley de financiamiento”, dijo el ministro.

Agregó que “no ser coherentes con la propuesta presentada por el gobierno en el presupuesto y la propuesta de ley de financiamiento”, implica poner en riesgo “el equilibrio fiscal, el manejo y atención de la deuda pública externa y poner en seria situación las finanzas del próximo año del país”.

“Evitemos que el Estado tenga serios desequilibrios fiscales que tendrían graves consecuencias para la estabilidad macroeconómica y fiscal de Colombia”, dijo.

Ávila aseguró que la propuesta se ajustó en un proceso de concertación. La ponencia para primer debate tuvo un recorte de COP 10 billones en la meta de recaudo frente al texto radicado, quedando en COP 16,3 billones.

Entre otras medidas, en el recorte se eliminó la propuesta de subir el IVA para los combustibles, la de gravar actividades de las iglesias por fuera de los cultos, la sobretasa para el sector carbón, los cambios en las tarifas para el impuesto de renta y para la boletería por encima de los COP 500.000. También se eliminó la propuesta de quitar la deducción de 72 UVT para dependientes, el descuento para dividendos, que es del 19 %, y la de gravar componente inflacionario de rendimientos financieros.

“Eliminamos los temas polémicos y complejos en el debate por las incidencias sobre algunos sectores sociales y solamente mantuvimos cuidadosamente las medidas que tienen que ver con patrimonios altos, ingresos altos y el sector financiero que tiene altísimos niveles de utilidad”, dijo Ávila.

También hubo algunas modificaciones. Para vehículos híbridos, se mantiene IVA de 5 % para los “híbridos full”, los demás estarán gravados con IVA de 19 %; se ajustó la retención en la fuente aplicable a las personas naturales y se modificó el impuesto al consumo para la cerveza. Teniendo en cuenta las discusiones por la eliminación de la exclusión de impuestos para los envíos postales y envíos urgentes de paquetes de menos de USD 200, los ponentes propusieron una fórmula intermedia, para mantener la exclusión solo en paquetes de menos de USD 50.

Lea también: Así quedó la reforma tributaria para primer debate: los impuestos que salieron y los nuevos

En los ajustes se incluyeron nuevos impuestos, la tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria pasó del 15 % en la propuesta original, al 19 % y se creó una sobretasa al consumo y captación de agua no tratada.

La mayoría de los artículos no sufrieron cambios. Entre otras, se mantiene la propuesta de IVA de 19 % para aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos (actualmente tienen 5 %); el IVA de 19 % para juegos de suerte y azar en línea (antes excluidos, se gravaron durante la conmoción interior en el Catatumbo), la modificación al hecho generador del impuesto al patrimonio, para dejarlo en 40.000 UVT (2.000.000.000), y el aumento en algunas tarifas para ese mismo impuesto.

Según Ávila, solo se mantuvieron las medidas más progresivas. Destacó que los cambios en patrimonio afectan solo para los que están por encima de los COP 2000 millones, sin tener en cuenta la vivienda de uso. “Es una propuesta progresiva que toca a los patrimonios altos que tiene la sociedad colombiana y que nos permiten recaudar COP 1,7 billones”, dijo.

El ministro también defendió la sobretasa al sector financiero, pues dijo que el sector tiene una tasa efectiva de tributación del 14,6 % y los bancos comerciales, de 19,9 %, muy por debajo de otros sectores, como construcción (26,1 %), agricultura (26,3 %), manufactura (27,3 %), minería (34,7 %). “Con la medida, la tributación de otras actividades financieras queda en 18,3 % y a los bancos comerciales, al 24,9 %”, dijo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.