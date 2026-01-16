Regalías para mejorar viviendas: el Gobierno abre convocatoria por COP 103.700 millones

La medida busca que juntas de acción comunal, cooperativas y comunidades étnicas lideren obras de pisos, cubiertas, servicios públicos y ampliaciones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ministerio de Vivienda abrió una convocatoria para financiar proyectos comunitarios de mejoramiento de vivienda con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), es decir, con parte del dinero que recibe el país por la explotación de recursos naturales como el petróleo, el carbón o el gas. En total, el presupuesto anunciado supera los COP 103.000 millones, que se repartirían en hasta 232 municipios, tanto urbanos como rurales.

El presupuesto anunciado asciende a COP 103.737 millones, que se repartirían entre proyectos en hasta 232 municipios, tanto urbanos como rurales. La medida quedó formalizada en la Resolución 0011 de 2026, que fija los términos del llamado Plan de Convocatorias, financiado con el 5 % del mayor recaudo del SGR (un excedente frente a lo que inicialmente se esperaba recaudar).

El foco está en el mejoramiento de casas ya existentes, bajo una lógica comunitaria. Es decir, proyectos presentados por Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Populares de Vivienda, cooperativas, comunidades étnicas y asociaciones locales con experiencia.

La idea, según el diseño oficial, es que las propias comunidades participen en los procesos constructivos, el trabajo local y la gestión de los recursos.

¿Qué tipo de proyectos entran y cuáles no?

El primer filtro es técnico. Los proyectos deberán estar en fase III, lo que significa que los estudios deben estar completos y listos para ejecutarse. La viabilidad estará a cargo de la Dirección de Vivienda Rural, con apoyo de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social cuando se trate de proyectos urbanos.

La aprobación final recaerá en una instancia integrada por el Viceministerio de Vivienda y las direcciones técnicas, que deberán priorizar las propuestas según puntajes y criterios de elegibilidad, además de designar a la entidad ejecutora, que deberá demostrar experiencia comprobada.

Las tres formas de mejorar una vivienda

La resolución define tres modalidades de intervención, todas bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética:

Mejoramiento locativo

Arreglos básicos como pisos, paredes, cubiertas, cerramientos y redes internas.

El subsidio puede llegar hasta 18 salarios mínimos en zonas urbanas y 22 salarios mínimos en zonas rurales.

Servicios públicos

Obras para garantizar agua potable, saneamiento básico y conexiones intradomiciliarias.

El apoyo es de hasta 10 salarios mínimos en urbano y 22 en rural.

Mejoramiento modular

Ampliaciones o construcción progresiva de espacios habitacionales.

El subsidio puede alcanzar 22 salarios mínimos, tanto en zonas urbanas como rurales.

En zonas rurales de difícil acceso, los montos podrán incrementarse para cubrir costos adicionales de transporte.

Las condiciones para los municipios

Los municipios interesados deberán cumplir varios requisitos, entre ellos:

Estar habilitados en la Resolución 40599 de 2025 del Ministerio de Minas y Energía.

Garantizar que al menos el 90 % de los mejoramientos se realicen en áreas rurales.

Tener incorporado el componente de vivienda en su plan de desarrollo.

Vincular organizaciones comunitarias en la ejecución de los proyectos.

Respetar topes según el déficit habitacional: hasta 100 mejoramientos si el déficit es bajo, 200 si es medio y 300 si es alto.

Plazos y plata

El plazo máximo de ejecución será de 24 meses, y el presupuesto global asciende a COP 103.737 millones, provenientes del 5 % del mayor recaudo del SGR para el bienio 2025–2026.

Para ponerlo en contexto: dividido entre 232 municipios, el promedio ronda los COP 440 millones por municipio, aunque en la práctica, claro está, la distribución no será uniforme.

A partir de ahora, el reloj corre para las comunidades: formular bien los proyectos, cumplir requisitos técnicos y competir por los recursos.

