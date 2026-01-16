La industria fintech mueve la registradora y le pone USD 200 millones a “MrBeast”

MrBeast es el dueño de Beast Industries, que había sido valuada el año pasado en más de USD 5.000 millones tras una ronda de financiamiento. Foto: Photographer: Michael M. Santiag - Agencia Bloomberg

Bitmine Immersion Technologies Inc., el mayor tenedor corporativo de la criptomoneda Ether, dijo que invertirá USD 200 millones para adquirir una participación en Beast Industries, la empresa privada detrás del astro de YouTube Jimmy “MrBeast” Donaldson.

El movimiento destaca la creciente convergencia entre las finanzas digitales y la industria de los creadores de contenido, ya que firmas del mundo cripto buscan alinearse con marcas que concentran la atención de la Generación Z y la Generación Alpha. Beast Industries supervisa el amplio negocio de YouTube de Donaldson —hoy el más visto de la plataforma— y marcas de consumo como Feastables. En octubre, la compañía presentó una solicitud de marca registrada para “MrBeast Financial”, que enumera servicios como plataformas de intercambio de criptomonedas y préstamos de consumo.

Los términos de la inversión —anunciada el jueves— no fueron revelados. Bitmine dijo que explorará formas de colaborar en iniciativas de finanzas descentralizadas, pero no ofreció detalles sobre el alcance ni el calendario de posibles productos. Se espera que el acuerdo se cierre el 19 de enero.

Para Bitmine, que ha dicho que la blockchain de Ethereum será la base del dinero digital del futuro, el acuerdo le permite entrar a una plataforma de consumo masivo con alcance global. Las acciones de la compañía han caído debido a la salida de flujos de la industria de tesorerías de activos digitales. Esto ha afectado su estrategia de acumular Ether como activo en sus balances.

“Beast Industries es la plataforma creativa más grande e innovadora del mundo, y nuestros valores corporativos y personales están fuertemente alineados”, dijo Tom Lee, presidente de Bitmine, en el comunicado.

El canal de YouTube de Donaldson tiene más de 460 millones de suscriptores. Bloomberg Businessweek estimó el año pasado su patrimonio neto en al menos USD 2.500 millones. El año anterior, Beast Industries había sido valuada en más de USD 5.000 millones tras una ronda de financiamiento.

Lee, que antes de incursionar en el mundo cripto fundó la firma de investigación Fundstrat Global Advisors, es una figura popular en el mundo fintech. Ha usado su presencia en redes sociales para vender exitosos productos de inversión: además de su firma de análisis y sus iniciativas cripto, también supervisa fondos cotizados en bolsa que han atraído miles de millones de dólares.

Bitmine ha acumulado miles de millones de dólares en Ether, el segundo token más grande del mercado. Sin embargo, esa apuesta se ha debilitado recientemente: Ether perdió alrededor de una cuarta parte de su valor desde octubre.

