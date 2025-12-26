Renta Joven: Prosperidad Social amplió el plazo para reclamar la transferencia

Economía colombiana Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Prosperidad Social informó que los beneficiarios de Renta Joven tendrán plazo hasta el 12 de enero de 2026 para reclamar la transferencia monetaria en la modalidad de giro, inicialmente el plazo era hasta el 31 de diciembre.

La entrega de recursos de Renta Joven comenzó el pasado 17 de diciembre, pero fue hasta el 23 de diciembre que arrancó la entrega para quienes están en el programa y no tienen cuenta de ahorros o producto financiero activo. En esta modalidad hay 27.101 beneficiarios.

¿Qué es Renta Joven en Colombia?

Renta Joven es el programa que reemplazó a Jóvenes en Acción desde 2024. Su objetivo es fomentar el acceso, permanencia y graduación de los jóvenes que acceden a educación superior y formación complementaria. El programa entrega mínimo COP 400.000.

¿Cómo reclamar el giro de Renta Joven?

Los beneficiarios que no tienen producto financiero pueden cobrar en los puntos autorizados por el Banco Agrario.

Puede verificar dónde reclamar el dinero en este link, seleccionando la opción “Renta Joven”.

La entidad recomienda no esperar hasta último minuto para reclamar los recursos. Prosperidad Social también invitó a los beneficiarios del programa a descargar, sin ningún costo, la aplicación “Bico”, del Banco Agrario, para recibir el giro en el próximo ciclo.

Para garantizar estas transferencias monetarias, el Gobierno invirtió en este ciclo COP 82.300 millones.

