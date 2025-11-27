Así queda la junta directiva de Ecopetrol tras la renuncia de Guillermo García Realpe

Guillermo García Realpe en la asamblea general accionistas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este jueves, la junta directiva de Ecopetrol aprobó la renuncia de Guillermo García Realpe.

García era miembro independiente de la junta desde marzo de 2024 y actualmente se desempeñaba como presidente del Comité de Compensación, Nominación y Cultura.

El abogado y especialista en Ciencias Socioeconómicas también fue presidente de la junta directiva de Ecopetrol, cargo que ocupó hasta agosto de este año. Según la información publicada por la empresa, la salida de García Realpe se da por motivos personales y se hará efectiva a partir del 12 de diciembre de 2025.

“Ecopetrol agradece al Doctor Guillermo García Realpe por su liderazgo, calidad humana, valiosa gestión y por su permanente disposición y sentido social. Le deseamos muchos éxitos en los nuevos retos personales y profesionales que emprenda”, dijo la empresa en un comunicado.

En la sesión de este jueves, la junta directiva de la empresa también eligió a Ángela María Robledo y a Álvaro Torres Macías como presidenta y vicepresidente de la junta directiva.

¿Cómo está la junta directiva de Ecopetrol?

El mes pasado, Mónica de Greiff renunció a la junta directiva de Ecopetrol, órgano que presidía desde agosto.

Con las últimas renuncias, la junta se ha renovado completamente en dos años. Por ahora, quedan siete miembros: Ángela María Robledo (desde marzo de 2024), Álvaro Torres (marzo de 2024), Luis Felipe Henao (marzo de 2025) y Ricardo Rodríguez (marzo de 2025) como miembros independientes, y Tatiana Roa Avendaño (viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, está en la junta desde marzo de 2024), Alberto José Merlano (marzo de 2025) e Hildebrando Vélez (marzo de 2025), como no independientes.

El pasado 11 de noviembre, Ecopetrol realizó una asamblea extraordinaria de accionistas para votar un cambio puntual en sus estatutos: permitir que un trabajador o trabajadora de la compañía integre la junta directiva.

Lo más probable es que la elección de nuevos miembros se realice en la próxima asamblea de accionistas, que se realizará en marzo de 2026.

