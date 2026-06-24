¿Mejoraron las reservas? Lo que reveló el informe de hidrocarburos de la ANH

Para perforar el pozo Floreña N18, en Casanare, Ecopetrol usa el taladro de mayor potencia en Colombia. Esta es una de las apuestas de la petrolera para contrarrestar la declinación de Cusiana y Cupiagua. - Imagen de referencia Foto: Karen Vanessa Quintero Martínez

En la tarde del martes, un mes después de lo habitual y sin la rueda de prensa acostumbrada, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó el Informe de Recursos y Reservas de 2025. “Colombia mantiene estables sus reservas de petróleo y gas y fortalece su seguridad energética”, tituló la entidad el comunicado. Pero el análisis de expertos y gremios dista de la visión optimista del Gobierno de Gustavo Petro.

También lea: Así van las reservas...