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¿Mejoraron las reservas? Lo que reveló el informe de hidrocarburos de la ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó el balance de reservas de 2025 con un mensaje optimista, pero el análisis de expertos y gremios cuenta otra historia. Así está el panorama.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
24 de junio de 2026 - 11:05 p. m.
Para perforar el pozo Floreña N18, en Casanare, Ecopetrol usa el taladro de mayor potencia en Colombia. Esta es una de las apuestas de la petrolera para contrarrestar la declinación de Cusiana y Cupiagua. - Imagen de referencia
Para perforar el pozo Floreña N18, en Casanare, Ecopetrol usa el taladro de mayor potencia en Colombia. Esta es una de las apuestas de la petrolera para contrarrestar la declinación de Cusiana y Cupiagua. - Imagen de referencia
Foto: Karen Vanessa Quintero Martínez

En la tarde del martes, un mes después de lo habitual y sin la rueda de prensa acostumbrada, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó el Informe de Recursos y Reservas de 2025. “Colombia mantiene estables sus reservas de petróleo y gas y fortalece su seguridad energética”, tituló la entidad el comunicado. Pero el análisis de expertos y gremios dista de la visión optimista del Gobierno de Gustavo Petro.

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Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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