Salario mínimo: así responde el Gobierno a la decisión del Consejo de Estado

El ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, defendió que la subida del 23,7 % del salario mínim

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el pago del aumento del 23 % del salario mínimo para 2026, mientras evalúa una demanda que le pide tumbar de fondo el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que es una mala noticia, “no para el Gobierno sino para los trabajadores” que estaban recibiendo COP 1.750.905 por su trabajo, COP 2.000.000 contando el auxilio de transporte.

El presidente Petro rechazó la suspensión y dijo que “pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario”.

El jefe de la cartera de trabajo alegó que los datos de inflación de enero muestran que no hay un impacto del llamado salario vital y que el comportamiento de la economía es “buenas señales” de la pertinencia de la decisión del gobierno. Y calificó de “inhumana” la decisión del tribunal porque deja en la incertidumbre a los empleados del país.

Vale recordar que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer mes del año fue de 1,18 %, con lo que la variación anual se situó en 5,35 %.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió en entrevista con Blu Radio el incremento del mínimo porque se sustenta en el concepto de salario vital, calculado con base en el costo de la canasta familiar y en lineamientos asociados a estándares internacionales.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, también se mostró en contra de lo sucedido. “En este país, cada vez que se intenta avanzar en justicia social, aparecen los mismos sectores a frenarlo. Colombia merece saber quién defiende a la gente y quién defiende privilegios”, dijo en sus redes sociales.

¿Qué pasará con el mínimo?

La Sección Segunda del alto tribunal expresó que la medida cautelar es necesaria para evitar los pagos ordenados por una decisión del gobierno que no habría sido expedida con los requisitos de ley.

Además, ordenó que dentro de los próximos ocho días expida un nuevo decreto en el que se determine un aumento transitorio al salario mínimo para que rija mientras se toma una decisión de fondo. La suspensión del decreto anterior regirá cuando esté listo este nuevo documento, por lo que el valor de la nómina que reciben los empleados no cambia sino hasta entonces.

Sobre el nuevo decreto, Benedetti considera que “es algo bastante surrealista” y agregó que “imaginar un salario mínimo provisional trae problemas inimaginables”.

Lo que preocupa al ministro no son solo los trabajadores que ganan el mínimo sino todos los formales porque el valor del incremento sirve como referencia para múltiples escalas salariales, “lo que podría generar efectos en cadena mientras se define el fallo de fondo”.

Además, el presidente Petro defendió su decreto sobre el salario porque sigue “todos los criterios económicos”. Por eso, sostiene que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de la Constitución. Con ello da a entender que, aunque “respeta” la decisión de los jueces “actuaré de acuerdo a la Constitución” según su interpretación, por lo que poco podría cambiar el incremento del salario mínimo.

Sobre lo ocurrido, el ministro de Trabajo les recomendó a los empleadores que continúen pagando la nómina igual de como lo hicieron en enero porque el Gobierno “va a interponer recursos jurídicos y va a defender el salario vital”.

Además, Sanguino encuentra que un problema de la decisión del Consejo de Estado es que la determinación no respetó las fechas establecidas para que el Gobierno defendiera técnicamente el aumento del 23 %, ya que tenían hasta el 24 de febrero para dar sus razones.

