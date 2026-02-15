Presidente Petro insistirá en mantener el salario vital en Colombia

El presidente Gustavo Petro ha defendido la postura del Gobierno por un salario mínimo vital. Foto: EFE - LENIN NOLLY

Durante una alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los pasos que seguirá el Gobierno en los próximos días, luego de que el Consejo de Estado ordenara suspender el decreto que fijó un aumento del 23 % en el salario mínimo para este año.

Esta será una semana clave para definir el futuro del salario mínimo: el Gobierno citará este lunes a una nueva reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales, también le pedirá más tiempo al Consejo de Estado para aclarar varios puntos sobre la medida cautelar que expidió el viernes y, además, llamará a marchas para “defender el salario vital”.

De acuerdo con Petro, la apuesta es a defender el salario vital, lo que llevaría a pensar que el Gobierno insistirá en presentar de nuevo la cifra de 23 %, pero con otra argumentación. Pero, a la vez, llama a concertar al interior de la Comisión, en donde las posiciones de ambos bandos estaban mediadas por casi 10 puntos porcentuales de diferencia en diciembre, antes de decretado el aumento inédito. ¿Habrá una mejor aproximación, cuando la mano está cargada hacia el 23 %? Falta ver qué sucede en estos días.

Para respaldar su argumento, el presidente Petro habló sobre la sentencia C815 de 1999, en la que se dice que, con carácter prevalente, el salario debe proteger el trabajo, así como una remuneración mínima, vital y móvil (en línea con lo que también dice el artículo 53 de la Constitución).

Vale recordar acá que el Consejo de Estado decidió suspender los efectos del decreto con el que se implementó el alza en el mínimo mientras estudia de fondo una demanda contra este acto.

La demanda, según el accionante, asegura que la construcción del alza no se hizo considerando los criterios técnicos que señala la ley para este tema.

El Consejo de Estado le ordenó al Ejecutivo que, en un plazo de ocho días, decrete un salario mínimo temporal para que rija mientras se decide de fondo la legalidad del aumento implementado en diciembre.

El presidente busca ampliar ese plazo mientras le pide aclaraciones al alto tribunal acerca de algunos conceptos, como la jerarquía de algunos elementos que se deben tener en cuenta a la hora de decretar el mínimo. Para el presidente, la implementación de un salario vital parece primar por encima de otros factores, como la inflación del año vencido y la productividad, entre otros.

Durante su alocución, el presidente aseguró que hay varios datos que confirman que el aumento de 23 % no tuvo los efectos que algunos analistas proyectaban. Esta es una narrativa que desde muy temprano en enero viene impulsando la Casa de Nariño, sin que signifique tenga un asiento muy amplio en la realidad.

Los datos de inflación de enero, de hecho, parecen dar cuenta de que la inflación sí podría tener un rebote para 2026. Y así lo siguen señalando las proyecciones de diversos centros de análisis.

De hecho, en una reciente entrevista con este diario, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo sobre la inflación de enero que “los datos de enero de inflación son malos y son parecidos a los que estábamos esperando después de las sorpresas que hubo a finales del año pasado. La inflación básica, sin alimentos ni regulados, pasó de estar en 5 % en diciembre a 5,4 % en enero. Pero lo que más destacaría es que las expectativas de inflación a un año, por ejemplo para finales de 2026, se incrementaron de manera sustancial”.

Petro también hizo referencia durante su alocución al papel del Banco de la República, que recientemente subió sus tasas de interés en 100 puntos básicos (el doble de la expectativa del mercado). Como lo ha hecho durante prácticamente todo su mandato, el presidente criticó el papel del banco central y, una vez más, lo responsabilizó de los males en la economía.

Esto a pesar de que las expectativas de inflación han subido en Colombia no por las medidas del Banrep, sino, justamente, por la jugada del Gobierno alrededor del salario mínimo, cuya legalidad hoy se encuentra en vilo.

¿Por qué un aumento de 23 % en el salario mínimo?

Ahora bien, por sorpresivo que haya sido, hay que aclarar que el aumento de 23 % tampoco salió de un sombrero mágico, junto con un conejo y dos zanahorias.

Tanto el presidente Petro como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sustentaron en reiteradas ocasiones que el alza de 23 % provino de un cálculo técnico basado en la recomendación que este año le hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales acerca del llamado “salario vital”, una referencia distinta al salario mínimo legal, ya que mide el ingreso necesario para garantizar el acceso real a la canasta básica familiar.

Según lo explicado por el jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Diego Garzón, se estableció que como mínimo un adulto debe consumir 2.856 calorías al día, lo que en pesos se traduce en un gasto mensual de COP 394.819. Para un hogar de cuatro personas, esta cifra llega a los COP 1.288.654. En costos de vivienda (durabilidad, espacio, instalaciones y accesorios), tener una que se considere digna ronda los COP 143.099 por persona, que serían COP 587.192 para un hogar de cuatro. Si se suma el costo de los servicios públicos, de COP 124.588, da un total de COP 711.780.

Finalmente están los rubros de salud, educación y otros gastos esenciales (transporte, ropa, productos de limpieza y comunicaciones). Por persona son COP 154.606, mientras que las otras necesidades del hogar suman COP 827.549.

En suma, un salario mínimo vital y móvil para un hogar de cuatro integrantes es de COP 2.982.960. Lo que el Ministerio de Trabajo y las centrales obreras sostienen con estas cifras es que el ingreso más básico que hoy reciben los trabajadores en Colombia está por debajo de lo que organismos como la OIT consideran como un umbral mínimo.

