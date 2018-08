Salvavidas de $100.000 millones a los cafeteros por crisis de precios

Redacción Economía.

Recursos por $100 mil millones en auxilios directos al precio interno de café anunció el Gobierno del presidente Duque como un salvavida a los cafeteros agobiados por la crisis de precios. (Contexto Pedido de auxilio de cafeteros al Gobierno por crisis de precios internacionales).

El anuncio se conoció al término del primer Comité Nacional de Cafeteros con representantes del nuevo Gobierno, en el cual tienen asiento los 15 delegados de los Comités Departamentales de Cafeteros y los recién investidos Ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de Agricultura, Andrés Valencia, de Comercio, José Manuel Restrepo, y la directora de Planeación Nacional, Gloria Amparo Alonso.

Los dirigentes cafeteros se mostraron confiandos en que en nuevos encuentros y escenarios puedan hallarse soluciones adicionales concretas para un sector clave de la economía del país como es el cafetero, del cual no sólo dependen las más de 540 mil familias productoras, sino otros sectores de consumo asociados. Ese fue uno de los temas de campaña del actual presidente Iván Duque. (De interés Gobierno y representantes cafeteros analizarán medidas para hacer frente a crisis de precios).

Adicional a la medida de urgencia, durante la reunión se abordaron también otros temas de importancia, como seguir analizando la viabilidad de un eventual Fondo de Estabilización de Precios, dice el comunicado de prensa de la Federación Nacional de Cafeteros.



También se anunció una mesa de trabajo permanente entre el Gobierno y la Federación para analizar y definir el precio de referencia a partir del cual se activará la ayuda y el mecanismo operativo de entrega de estos recursos, y se convocará de nuevo al Comité Nacional para aprobar el mecanismo de distribución, precisa el informe de prensa.

Durante el comité se estableció que el precio internacional de referencia para los cafés suaves (Contrato C) completa 22 meses cayendo sistemáticamente, pasando de 160 centavos de dólar por libra en noviembre de 2016 a 109 en julio de 2018.



Esta situación se ha intensificado en lo corrido de agosto, con una caída del 22% con respecto a agosto de 2017, registrando un promedio de 103 centavos de dólar por libra y un mínimo de 97,2 centavos. Desde julio de 2006 el Contrato C no caía por debajo del dólar por libra, remarca el informe.



El precio interno base de compra (compuesto por el precio del Contrato C, el diferencial por calidad y la tasa de cambio) ha caído cerca de 19% en el último año. Esto significa que los productores han recibido en promedio cerca de $165 mil por carga menos, al pasar de $851 mil en agosto de 2017 a $687.000 el 28 agosto de un año después.

Como consecuencia de la caída del precio interno del café, para 2018 se estima que el valor de la cosecha cafetera sea $1,4 billones menos que el valor registrado en 2017 de $7,5 billones, lo cual tendrá un impacto económico negativo en las regiones cafeteras y para el país en su conjunto, señala el informe revelado por el gremio cafetero.